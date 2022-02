Sofía Santos apuntó contra Chano tras los rumores de separación

La famosa modelo lanzó una serie de sospechosos mensajes en medio de los rumores de crisis con Chano Charpentier.

Luego de ser relacionado a varias famosas tras haber empezado a haber salido adelante de su rehabilitación, Chano Moreno Charpentier confirmó su relación con la famosa modelo Sofía Santos. Sin embargo, luego de un breve periodo de tiempo de relación, empezaron a trascender las versiones de que la pareja se había separado, así es como, unos polémicos tweets de la modelo aumentaron fuertemente estas teorías.

Lo cierto es que, enfocado en su rehabilitación y en sacar nuevas canciones, Chano no quiso dar muchos detalles públicos sobre su noviazgo, por lo que tampoco dio detalles de su supuesta crisis. Sin embargo, ahora el nombre del ex líder de Tan Biónica volvió a colocarse en el foco de los medios luego de que Sofía Santos publicara una serie de tweets bastante fuertes que aumentaron drásticamente los rumores de separación entre ambos artistas.

"Sentirte sola durmiendo con alguien no duele, te mata", "Qué innecesario es existir", "No se dice perdón, se hacen las cosas", "Ya ni sé qué hacer para estar bien", "Aunque la razón te advierte, el corazón traiciona", fueron algunas de las frases que lanzó Sofía en su perfil público de Twitter que alertaron mucho a sus seguidores. Sin embargo, la artista no mencionó de forma directa a Chano, dejó en claro que no pasaba por un gran momento personal.

Más allá de estos mensajes que generaron gran preocupación para los fanáticos de la pareja, el último mensaje que lanzó Sofía generó gran preocupación, ya que demostró que esta situación terrible repercutía de forma directa sobre su salud mental. "Un ataque de pánico más y nos vimos en el cielo", lanzó Santos con gran preocupación. Mientras tanto, Chano no dijo nada sobre el tema y se mantiene enfocado en el lanzamiento de su nueva canción El Himno de Nosotros, junto a Natalie Pérez.

El Himno de Nosotros: de los rumores de amor a un lanzamiento en conjunto

Este jueves 10 de febrero a las 21 horas, Chano estrenará su nueva canción El Himno de Nosotros, su primera canción luego de salir de rehabilitación tras el tiroteo del que fue víctima. Con esta canción, el cantante debutará por primera vez junto a Natalie Pérez, una de las cantantes más destacadas de la escena nacional actual.

"A esta canción que Natalie Pérez la llenó de amor y de luz como nadie podría haber hecho. Esperamos que les guste", describió el compositor en su cuenta de Instagram para publicitar su nuevo lanzamiento.