Sofía Gala contó por qué no asistiría a la boda de Moria Casan con Pato Galmarini

Sofía Gala sorprendió a todos al revelar que no asistiría al casamiento de Moria Casán con Fernando "Pato" Galmarini y hasta contó el motivo por el que no iría al festejo de su madre. "No sé si podría ir", contó la actriz en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (Radio La Ciudad/La Once Diez). Además también habló de los rumores que la vinculan con Juan Gil Navarro, su compañero en la obra de teatro Closer.

En un principio el noviazgo entre Moria Casán y Pato Galmarini sorprendió a propios y extraños, ya que ambos provienen de ambientes muy diferentes. Pero con el correr del tiempo, se fue haciendo menos extraño dado lo felices que se los ve con este inesperado romance. Ya fueron varios los familiares tanto de Moria como de Galmarini que se expresaron a favor de la pareja, y en las últimas horas se sumó Sofía Gala, aunque dejó una sorpresiva declaración.

"Yo la veo muy bien, los veo muy bien a los dos. Pato es encantador. Nos llevamos súper y ella está feliz y creo que eso es lo importante", comenzó la actriz en diálogo con Agarrate Catalina. Pese a su felicidad, Gala reveló por qué no iría al casamiento de su madre con el histórico político. "Yo soy fóbica, entonces no sé si podría ir a un estadio como la cancha de Boca, pero bueno, yo soy de Boca", contó la actriz entre risas. Es que en una entrevista pasada, Galmarini aseguró que de casarse, lo harían en el estadio xeneize, club del que es hincha fanático.

"Todo lo que a ellos les haga feliz, yo los apoyo, me parece fantástico", agregó Sofía Gala sobre el romance que vive su madre desde hace un tiempo con Fernando Galmarini. Para cerrar el tema, la actriz se mostró muy contento con el presente personal de Moria: "En el momento que la gente está plena, como mi mamá ahora, es todo sí. Ningún no. Todo está re bien".

Los rumores de romance con Juan Gil Navarro

Por otra parte, Sofía Gala también habló con Catalina Dlugi sobre los rumores de que está en pareja con su compañero de elenco en Closer y no ocultó su enojo al respecto. "Un poco me molesta porque es incómodo, porque se habla con mucha liviandad", se quejó la actriz. En ese sentido, dejó en claro: "A Juan lo adoro y no pasa nada, pero nadie sabe qué hay atrás de cada uno. Yo tengo una relación con Ezequiel, que es la persona con la que me veo a diario y estoy hace un tiempo".