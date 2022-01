Silvina Escudero reveló su mayor deseo: "Sueño con estarlo"

La panelista se mostró muy reflexiva sobre el gran deseo que la acompaña hace muchos años y que todavía no pudo cumplir.

Hace ya varias semanas que el nombre de Silvina Escudero se relaciona muchísimo con la maternidad, y es que la famosa panelista dejó muy en claro que, si hay una cuenta pendiente que aún tiene en su vida, esa es la de convertirse en mamá. Sin embargo, en una reciente entrevista, la mediática abrió profundamente su corazón y habló con gran sinceridad al respecto.

Aunque en charlas anteriores, Escudero había dejado en claro que, si bien le encantaba la idea de ser mamá, no sentía que era algo que tuviera que hacer en el momento y que aún tenía tiempo, ahora la perspectiva fue completamente diferente. "Sueño con estar embarazada, me visualizo con una panza gigante. Pero aún no se dio", comenzó por decir Silvina en su última entrevista con la revista Hola Argentina.

Asimismo, Silvina Escudero aseguró que siempre se percibió "muy maternal". "Soy protectora y muy de educar. No sólo a nuestros animales, sino también a mis sobrinos y a los hijos de mis amigas", amplió la bailarina muy convencida del proyecto que quiere para su vida. Cabe recordar que Silvina está de novia hace muchos años, por lo que puede que dentro de poco sorprendan con algún anuncio de esta índole.

Por otro lado, Escudero también habló de los óvulos que congeló hace cinco años atrás por si se veía en alguna dificultad a la hora de ser madre, pero anunció que los planes no son recurrir a ese recurso como primera opción. "Por el momento no está en mis planes usarlos. Hoy, buscaría de manera natural", sentenció Silvina.

Un deseo que cumpliría sola o acompañada

Pese a que Silvina Escudero está muy enamorada y tiene muchas ganas de formar una familia con su novio Federico, admitió que no le tiene miedo a ser madre soltera, ya que se cree muy capaz y lista de educar a un hijo sola. "Tengo mucho amor para dar y porque no necesito de alguien para solventar ese sueño", aseguró al respecto.

"Más allá de la educación, el amor y el apoyo que me dieron mis padres, a mí nadie me ayudó a nivel económico, y la realidad es que estoy muy bien armada como para ser madre sola, si fuera el caso", cerró sobre el tema. De esta forma, la ex panelista de Los Mammones dejó en claro que las herramientas para ser madre las tiene, solo le falta encontrar el momento de su vida para hacerlo.