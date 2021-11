Sigue el escándalo tras la renuncia de Carmen Barbieri y el problema con Fede Bal: "No le gustó nada"

La mediática actriz y vedette destapó una polémica detrás de su abrupta salida de la temporada teatral veraniega. Escándalo del que salió perjudicado y sin trabajo su hijo, Fede Bal.

Días atrás Carmen Barbieri rompió el silencio con la noticia de su salida de los escenarios durante la temporada teatral veraniega en la Avenida Corrientes. Decisión que no solo la afecta a ella, sino que también deja sin empleo a Fede Bal, su hijo. Luego de cruces y pedidos de disculpas se conoció la verdadera razón por la que Carmen "La Leona" dio el portazo y abandonó -de forma abrupta- la cartelera del entrante 2022. Internas, polémicas y un escándalo que lejos está de culminar.

Según información que llegó a la redacción de PrimiciasYa.com, Carmen Barbieri se bajó de la obra porque definitivamente no le gustó el guión. "A ella no le gustó el libro, esa es la posta. No le gustó nada y se bajó de una", le contaron al portal especializado en chimentos y espectáculos. Al ser consultado por el medio, el productor Ariel Diwan remarcó, tajante: "No tengo nada para decir, el motivo por el cual renunció únicamente lo puede saber ella (Carmen)". Por el momento, Carmen no salió a refutar esta escandalosa primicia,

"Me levanté medio triste": La Leona esconde las garras

“Hoy a la mañana me levanté medio triste”, comentó Carmen Barbieri este lunes al comenzar Mañanísima, el ciclo que conduce en la señal Ciudad Magazine. Minutos después, la actriz y conductora comunicó las razones de su estado de ánimo y reveló que, después de meditarlo durante varios días, decidió bajarse de la obra de teatro que iba a protagonizar junto a su hijo Federico Bal. “Tomé una decisión que en 47 años de trabajo nunca me pasó. Cuando yo tomo un trabajo, cuando doy la palabra (sin firmar contrato), yo lo hago, yo lo termino aunque se me muera mi mamá, mi papá, Santiago o Federico esté enfermo; yo nunca abandono un trabajo”, recalcó.

Y agregó: “Yo me fui de la comedia. Íbamos a hacer el teatro Apolo con Fede, mi hijo. Una comedia hermosa dirigida por una maestra que es Lía Jelín, con un productor que volvía a producir a lo grande, Ariel Diwan, y con actores maravillosos. Tuve que decir que no porque empecé a darme cuenta que un día estuve 15 horas sin parar de trabajar (... ) Ensayar seis horas después de este programa, estudiar un libreto muy difícil de decir, de actuar, más las clases de teatro y expresión corporal todo eso me sumaba un tiempo que yo no tengo. Si el día tuviese 48 horas podría haberlo hecho, pero con 24 es imposible. Trabajo 15 horas sin parar, llego a casa, me doy una ducha, como algo y me acuesto para poder dormir al menos 5 horas”.

“Creo que me comporté mal porque no lo decidí en el momento. Yo tendría que haber dicho que no, pero me tiraba tanto trabajar con mi hijo... La alegría de estar en el escenario otra vez con él me hizo decir que sí, pero a medida que fueron pasando las semanas de ensayo me di cuenta que mi cuerpo no podía. Yo vengo de un covid que casi me mata, tengo varias secuelas, el virus me comió la masa muscular", puntualizó.

Y agregó: Hace mucho tiempo tendría que haber empezado una rehabilitación. Espero que me hayan entendido. Yo pido disculpas porque estoy dejando sin trabajo a mucha gente. No me van a reemplazar, no entiendo por qué no buscan a una madre que haga de Federico. Por ahora la suspendieron. Pido disculpas a todos, en especial a mi hijo que lo dejé sin laburo porque dejó de hacer otras cosas. Hizo audición para hacer El juego de la oca, Hogar dulce hogar y todo lo dejo de lado para hacer esta comedia con la madre”, contó, dolida por la noticia que perjudica a su hijo.

Sobre la reacción de Fede Bal y, en una última justificación, la vedette cerró: “No se enojó pero está muy triste y entiende que yo necesito reponerme. Me dijo: ‘Ante todo tu salud, tu tranquilidad y felicidad’ (...) Me siento muy triste. Lloré un montonazo. Pido disculpas a los actores, yo nunca hice esto, nunca me fui de un espectáculo. Estoy enojada conmigo, tendría que haber sido más consciente y darme cuenta que no podía”.