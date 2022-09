Shakira y una dolorosa muerte tras separarse de Piqué

Shakira y una muerte que dejó al descubierto cómo quedó la relación entre la cantante colombiana y Piqué.

Shakira y Gerard Piqué fueron protagonistas de una triste noticia, de una muerte que los golpeó fuerte y por la que se sacaron muchas conjeturas. Las mismas surgieron en el mismo funeral, al cual el futbolista de Barcelona no asistió.

Quien murió es el padre de Rossana, esposa de Patrick Kluivert. Éste último fue jugador de Barcelona y tanto él como su pareja son muy amigos de Shakira y Gerard Piqué. Lo cierto es que, según trascendidos, la cantante colombiana asistió sola al entierro, mientras que el futbolista se encontraba de paseo con su actual pareja.

"Es llamativa la visita la de Shakira al funeral, mientras conocíamos que Piqué estaba de cita. Ella se presentó en el funeral del suegro de Kluivert, este matrimonio tiene una estrecha amistad con Shakira y Piqué, vivían muy cerca y pasaban mucho tiempo en común”, expresaron en Telecinco.

Por otra parte, y resaltando que Piqué habría decidido no ir al entierro para no cruzarse con Shakira, en la señal mencionada afirmaron: "Gerard Piqué va por las tardes, con su nueva novia, a la casa de sus padres, que está pegada a la casa de Shakira. Y eso la tiene totalmente devastada. Al futbolista no le importa que la cantante los pueda ver juntos”.

Shakira tuvo un peculiar acercamiento a un famoso argentino

Shakira tuvo un sorpresivo y peculiar acercamiento a un reconocido artista argentino. A semanas de haber confirmado su separación de Gerard Piqué, con quien mantuvo una relación de más de 10 años y tuvo dos hijos, la cantante vuelve poco a poco a interactuar con sus seguidores en redes sociales. Pero esta vez utilizó sus perfiles públicos para un particular ida y vuelta.

Según trascendió en los últimos días, Piqué ya tiene una nueva pareja con la que estaría conviviendo en Barcelona. Pero parece que la noticia pasó desapercibida por la intérprete colombiana de hits como Día de Enero o Pies Descalzos, Sueños Blancos, ya que continuó activa en sus redes como si nada hubiera pasado. Fue entonces, en medio de las especulaciones por el nuevo romance del futbolista, cuando Shakira envió un peculiar mensaje público a un reconocido músico argentino.

Se trata de Bizarrap, el famoso productor musical que saltó a la fama por sus Bizarrap Session junto a reconocidos artistas hispanohablantes del género urbano. El pasado lunes 29 de agosto, el joven celebró su cumpleaños número 24 y Shakira decidió felicitarlo públicamente a través de su cuenta oficial de Twitter.