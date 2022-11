Se viralizó un nuevo video de Wanda Nara con Maxi López

Se viralizó un nuevo video de Wanda Nara. Maxi López fue quien filmó con su celular.

Wanda Nara es nuevamente noticia por un video que se viralizó en las redes sociales. En el mismo se la puede ver recostada en su cama, mientras un hombre la filma y habla al mismo tiempo.

El material fue grabado por Maxi López hace más de ocho años, cuando Wanda y el exfutbolista de River Plate aún estaban juntos. Las palabras del delantero argentino fueron contundentes: mientras ella dormía, él tomó la decisión de salir a disfrutar la noche.

"Mi mujer se durmió y yo me estoy tomando el palo al boliche", dijo Maxi López, mientras enfocaba a Wanda Nara dormida en su cama. La viralización de este video tuvo que ver con el reencuentro de ambos hace pocas horas, tras la separación de la empresaria y Mauro Icardi.

Wanda Nara sorprendió con una declaración sobre Maxi López

Wanda fue interrogada por un móvil de LAM (América TV) sobre su separación de Icardi y el Wandagate, el escándalo con "La China" Suárez. Fue entonces cuando la empresaria respondió que todavía siente amor por el deportista, así como por su anterior pareja, Maxi.

"Sí, lo amo. Pero también hay diferentes maneras de amar. Lo quiero un montón, pero a veces las parejas terminan", declaró Wanda sobre Mauro. Y sumó que "amar a una persona significa no solo estar con esa persona, sino también no hacerle daño y no lastimarla". Acto seguido, nombró a López.

"Hoy siento que amo a Maxi porque sabe que yo voy a estar con sus hijos, me dedico a sus hijos. Es una persona que si le pasara algo, sabe que yo voy a estar y que lo ayudaría para lo que sea", ejemplificó Wanda. En cuanto a su ruptura con Mauro, aseguró que "no empezó con lo de 'La China' Suárez, viene desde hace un tiempo" y que "uno no se separa de un día para el otro".