Se filtraron escandalosos chats de la madre de Wanda Nara ensuciando a Icardi

En medio de la escandalosa ruptura entre Wanda Nara y Mauro Icardi, salieron a la luz impactantes conversaciones que suman más drama al conflicto. Se trata de una serie de mensajes que la madre de la co, Nora Colosimo, le envió al futbolista en los días previos a la cirugía de rodilla a la que él se sometió a comienzos de diciembre, debido a la lesión en el tendón de Aquiles que sufrió en noviembre pasado.

Por lo que se puede ver, más que conversaciones son mensajes unilaterales que Nora le escribió a su ex yerno y padre de sus nietas, Isabella y Francesca. En esos textos, Nora hace referencia a la delicada situación de salud de Wanda, la operación de Mauro y también menciona la infidelidad del futbolista con la China Suárez, episodio conocido públicamente como el "Wandagate".

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el que menciona la enfermedad de Wanda y su posible origen, según lo explicado en Fundaleu, la reconocida institución donde la conductora fue tratada: “Buen día, Mau. Llegó Wanda, quiere llevarte a las nenas. Bajá un cambio, es la mamá de tus hijas y seremos familia toda la vida”, comienza diciendo Nora.

Y continúa: “Wan está enferma, creo que ya te estás yendo de mambo. No te olvides de que la leucemia fue provocada por la angustia, dicho por los médicos de Fundaleu. Ella quiere que veas a las nenas, no les pongas trabas. Ellas no quisieron ir el fin de semana porque contrataste a la niñera que, tanto a vos como a Wanda, les contaron que las trató mal…”.

Horas más tarde, ante la falta de respuesta de Mauro, Nora envió otro mensaje: “Mauro, buenas tardes. Me enteré de que mañana te operás. Las nenas también lo saben y queremos ir a verte. Wanda está de acuerdo. Decime dónde y a qué hora, porque te vamos a acompañar”.

Sin recibir ninguna devolución, al día siguiente Nora volvió a escribir: “Buen día, Mau. Todo lo mejor de corazón para tu operación de rodilla. Te quiero mucho y lamento profundamente que hayas dejado de amar a mi hija. Desde el día en que conectaste con la China, empezó el fin de esta familia. Wanda intentó perdonarte, pero nunca pudo olvidar esa traición”.

Mientras tanto, el ex matrimonio continúa discutiendo en la Justicia los términos de su separación y los acuerdos en torno a la tenencia de sus hijas.

Wanda Nara reveló la verdad de su plan para destruir a La China Suárez: "Basura"

Yanina Latorre es una pieza fundamental en la disputa mediática entre La China Suárez y Wanda Nara, ya que fue ella quien reveló todo al respecto en 2021 y hasta el día de hoy da primicias sobre ese caso. En ese sentido, la panelista de LAM reveló en unas recientes declaraciones parte del plan de Nara para destruir a la actriz.

Wanda Nara compartió en varias de sus historias de Instagram capturas de pantalla de sus chats privados con La China Suárez, en los que expuso intimidades de la familia de la actriz, Pampita y Benjamín Vicuña. Días más tarde, Yanina Latorre habló con la hermana mayor de Zaira Nara sobre esa actitud y ésta le reveló el motivo estratégico por el que lo hizo.

"Wanda no logró arruinar a la China. Filtró un chat matando a Pampita. Le pregunté ‘¿para qué lo hiciste?’, y me dijo ‘quiero que todos sepan que es una basura’", comentó Yanina en una de sus historias de Instagram. Estas declaraciones se dieron en referencia al abrazo y la charla buena onda entre La China Suárez y Pampita en un evento, antes de ser fotografiadas por la prensa.