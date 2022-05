Se conoció el último parte médico de El Noba: cómo sigue su estado de salud

El artista todavía sigue peleando por su vida en el Hospital de Alta Complejidad en Red "El Cruce. Dr. Néstor Carlos Kirchner".

"El Noba" sufrió un accidente gravísimo mientras cicrculaba en su motocicleta y fue impactado por un Peugeot 308. En este momento, el cantante se encuentra internado y peleando por su vida. La familia y los fanáticos del músico están preocupados por la supervicencia del artista, por lo que el centro médico en el que se encuentra hospitalizado emitió un parte médico con los detalles de su estado de salud.

El Hospital de Alta Complejidad en Red "El Cruce. Dr. Néstor Carlos Kirchner" comunicó: "Se informa que en el día de hoy 26/05, el paciente Lautaro Coronel de 25 años continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Permanecerá mecánicamente ventilado, bajo efecto de drogas sedoanalgésicas. Requiere apoyo hemodinámico con drogas vasopresoras. Recibe medidas convencionales de monitoreo y soporte acorde a su condición. Su estado es crítico y su pronóstico reservado".

El parte médico de "El Noba".

Según el detalle del estado de salud que informó el hospital, el cuadro de "El Noba" es completamente delicado. El público no deja de enviarle mensajes de apoyo a través de las redes y los fanáticos están pendientes de todas las novedades respecto al artista. Su familia solicitó el apoyo de todos para que pidan por él, que lo incluyan en sus oraciones y que le manden la mejor energía para que se recupere pronto.

La palabra de la familia de "El Noba"

Su familia se comunicó a través de las redes y manifestó que no se sienten contenidos por la prensa y que muchas de las versiones del accidente no son ciertas. A través de Instagram, la familia del cantante expresó: "Gente, a los medios no le importamos nosotros la familia, le importa poner boludeces para llenar un programa. Lo que pasó fue que estaba en la casa, agarró la moto y se fue a dar una vuelta, se le cruzó un auto y chocó".

El descargo de la familia de "El Noba".

Como si eso fuera poco, la familia de "El Noba" agregó: "No venía corriendo, no venía colgando, no nada. Fue un accidente de tránsito como puede tener cualquier persona de este mundo. Ahora estamos todos juntos para que salga de esta". La mamá del artista también pidió que recen por él, para que pueda salir de este mal momento que está viviendo y así continuar con su carrera que acababa de comenzar. De hecho, el vocalista celebró hace poco haber podido cumplir el sueño de comprarse un terreno donde le construiría una casa a su hija.