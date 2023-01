Se complicó la salud de Graciela Alfano: "Mucho miedo"

Graciela Alfano tuvo una cirugía en el Hospital Austral y se emitió un comunicado al respecto. Qué le pasó a la mediática de 70 años.

Graciela Alfano preocupó a todos por un importante problema de salud que derivó en su internación y posterior cirugía. Por este motivo, el Hospital Austral, donde se realizó la intervención quirúrgica, emitió un comunicado en el cual detalló los motivos por los cuales se realizó este procedimiento y cómo se encuentra.

"En el día de la fecha, la paciente Graciela Alfano fue sometida en el Hospital Universitario Austral a una cirugía endoscópica transoral de tiroides programada", manifestaron desde el nosocomio. Además, la exjurado de Showmatch rompió el silencio y dialogó con Nosotros A La Mañana, el ciclo conducido por "El Pollo" Álvarez por El Trece.

"No me esperaba esto de la enfermedad. No creas que no me asusté o reproché. Dije: ‘La pucha, ¿para qué tanto cuidado toda una vida si ahora me aparecen dos tumores?’. Y el médico me dijo: ´Gracias a esa vida ordenada tu otro riñón está fantástico", expresó Graciela Alfano, dando tranquilidad a la situación. "Gracias a Dios no tuve que hacer tratamiento posterior ni nada. Fueron dos operaciones programadas, mucha anestesia en poco tiempo. Pero todo se resolvió con gran éxito. Igual, el proceso y los pensamientos fueron de gran intensidad", añadió.

El comunicado del Hospital Austral culminó de la siguiente manera: "Fue bien tolerado por la paciente, que se encuentra internada en buena recuperación posoperatoria". En el cierre de la nota, Alfano brindó una reflexión sobre la vida. "Podían haber salido las cosas mal. La vida te marca la cancha como tiene ganas. Yo antes era una persona normal que le tenía mucho miedo a la muerte. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero siempre pensamos que le va a pasar primero a otro", consideró.

El sorpresivo gesto de Mirtha Legrand sobre su futuro con El Trece

Marina Calabró reveló el inesperado gesto que tuvo Mirtha Legrand de cara a lo que será el 2023 para la diva en la pantalla de El Trece. "Dejar todo como está", reveló la periodista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) que fue la orden que dejó "La Chiqui" para sus colaboradores, pensando en lo que podría ser un nuevo año para una de las máximas figuras de la señal del Grupo Clarín.

El 2022 fue el año que marcó la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión argentina después de dos años de ausencia debido a la pandemia, pero su regreso debió esperar más de la cuenta. Es que las negociaciones con El Trece se extendieron varios meses y recién pudo volver a la pantalla chica en septiembre. Pero con eso en mente, "La Chiqui" instruyó a sus colaboradores para que este año no pase lo mismo, según contó Marina Calabró en Lanata sin filtro.

"Arrancaron las negociaciones por la vuelta de Mirtha Legrand. Hablé con el riñón de Mirtha", comenzó anunciando la periodista en su columna. En ese sentido, Calabró aclaró que le contaron que el 26 de enero volverá de sus vacaciones la "gente de finanzas" de StoryLab, momento en el que se pondrán a disposición para "arrancar el ida y vuelta de números", lo que más costó cerrar en el 2022 y por lo que se estiró la vuelta de Mirtha a El Trece.

"Me dijeron que hubo orden al equipo de arte de Mirtha Legrand, de no desarmar escenografía, de dejar todo como está", agregó la periodista de espectáculos respecto al notorio gesto que tuvo la diva, dejando en claro que no quiere que este año vuelvan a prolongarse más de la cuenta las negociaciones. De esta forma, Calabró estimó que la diva empezará con sus mesazas bastante antes de lo que lo hizo en el 2022: "Si te mandan a no desarmar escenografía es porque se está especulando con que arranque en abril o mayo".