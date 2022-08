Santi Maratea fue amenazado de muerte y explotó en las redes: "Odio"

El influencer se explayó sobre los fuertes mensajes que recibió por una de sus colectas. Santi Maratea se encuentra involucrado en una causa por un grupo de personas trans vulneradas.

Santi Maratea fue amenazado de muerte tras iniciar una colecta para ayudar económicamente a una residencia donde viven personas trans. Se trató de la institución Gondolín, establecimiento donde residía un grupo de personas trans hace hace algunos meses, cuando el lugar fue destruido por una bomba molotov tras un ataque transodiante.

“Hay realmente mucho odio hacia la comunidad trans y supongo que en el mundo, pero ahora estoy hablando de Argentina y es muy importante que entendamos que eso pasa. Ayer fui a hablar con la institución sobre los asesinatos de las chicas trans. ¿Saben que la expectativa de vida de una chica trans es de 35 años?”, comenzó su descargo el influencer y mostró su empatía para con la comunidad por a que inició esta causa.

Maratea reveló que es la primera vez desde que empezó con las colectas en redes que es amenazado por teléfono y agregó: "El nivel de resistencia que hubo para que nosotros no logremos ese objetivo, que era armar la primera fundación de infancias trans en Argentina fue increíble. Entonces entiendo que esta no es una colecta normal y está muy naturalizado el odio hacia la comunidad trans, hay que hacer una reflexión sobre lo que viven las mujeres trans". "No lo habré contado acá pero lo conté en un par de notas. Me llamó un chabón y me dijo ‘cortala o te hacemos boleta’ y yo le dije, ‘no sé quien sos pero ¿Tenes lengua? porque la vas a usar para chuparme las dos huevos", cerró la personalidad de redes.

Santi Maratea reveló cómo vivió el duelo tras el suicidio de su madre

"Había una parte de ella que eligió eso, entonces fue diferente (en comparación con quienes pierden a sus padres por una enfermedad o un accidente). Ya hay un manto de respeto ante toda la situación. Fue su decisión. Soy bastante inteligente y sé cómo atravesar ese tipo de procesos", expresó Maratea en diálogo con Luis Novaserio en LN+. Y agregó: "Estaba muy enojado, canalicé ese enojo de la mejor manera y avancé. Y también me puse a pensar en qué no hacer para llegar con esa angustia que llegó mi vieja a su edad. Lo tomé como un ejemplo".

El influencer aseguró que el enojo causado por el suicidio de un ser querido es único; no se compara con el que se sufre por una traición de un amigo o de una pareja. "Usé ese enojo para alejarme de los seres queridos que amaba y me hacían mal al mismo tiempo", cerró.