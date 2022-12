Rodrigo de Paul se cansó de todos y le hizo una emotiva publicación a Tini Stoessel

Tras la histórica victoria Argentina contra Países Bajos, el mediocampista se volcó a las redes sociales para hacerle una tierna dedicatoria a su pareja.

La emoción que dejó el pase de Argentina a semifinales del mundial de Qatar 2022 todavía se siente entre los hinchas y jugadores. Una prueba de ello es Rodrigo De Paul, pieza clave en la Selección, quien aprovechó el momento de felicidad para dedicarle un tierno posteo a Tini Stoessel.

Minutos antes de salir al entrenamiento con el equipo, De Paul apareció en su cuenta de Instagram y dejó unas emotivas palabras: "Esta foto es después de Arabia.. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada!!!", agradeció el mediocampista argentino.

"Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo. Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí", expresó De Paul.

Y cerró su mensaje con una revelación de una charla íntima que tuvieron antes del Mundial: "Cuando arranco esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra.. en poco te abrazo, espéreme un poquito más… GRACIAS. Te amoooo".

El baldazo de agua fría de Camila Homs a Rodrigo De Paul en el Mundial: "Agrandar la familia"

En un móvil con Intrusos (América TV), la empresaria Camila Homs habló sobre el ataque en redes que sufrió De Paul y saltó en su defensa: "No me gustaría que me pase a mí. No está bueno. A nadie le gustaría estar en ese lugar pero es lo que a veces toca, lamentablemente. Después supo defender esa camiseta y cerrarles un poco la boca a quienes estaban hablando mal de él".

Ante la pregunta del cronista sobre su decisión de quedarse en Argentina y no viajar a Qatar para acompañar a su ex y presenciar los partidos de Argentina, Camila se puso firme y remarcó: "Es un viaje muy largo para hacer con nenitos muy chiquititos, nos quedamos en casa alentando desde casa".

"Con Charly está todo bárbaro", indicó, haciendo referencia a su actual pareja. "Vamos paso a paso. Hoy estoy muy bien así. Me gustaría agrandar la familia, no cierro las puertas a la maternidad", cerró, lanzando una sorpresiva primicia que podría llegar a oídos de Rodrigo De Paul y alterar el futuro de la relación.