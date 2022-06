Rocío Marengo rompió el silencio tras la polémica de su hermano: "Estoy orgullosa"

La mediática defendió a su hermano luego de que allanaran el campo que tiene en el partido de Villarino.

Rocío Marengo rompió el silencio y habló sobre el escándalo en el que quedó envuelto su hermano. Al empresario agropecuario Alejandro Agustín Marengo le hallaron un arsenal de armas, una camioneta con pedido de secuestro y una avioneta, luego de allanar su terreno en Villarino, Provincia de Buenos Aires.

A través de sus historias de Instagram, la mediática se expresó sobre las acusaciones que surgieron en torno a su hermano y aseguró que "no conocía mejor persona que él". "Podría hablarles mil horas de él porque lo admiro y lo amo con locura", comenzó su descargo Rocío Marengo a través de sus redes sociales.

"Si lo conocen les gustaría tenerlo cerca. Estoy orgullosa de él", continuó Rocío Marengo sin hacerle caso a la cantidad de acusaciones que persiguen a su hermano. En este contexto, la pareja de Eduardo Fort se metió de lleno en el tema y defendió a su hermano públicamente luego de que la polémica trascendiera.

En este contexto, Rocío Marengo puntualizó: "Lamento que ensucien al laburante". "El avión no es robado, entiendo que venda la historia, tiene condimentos hermosos", continuó. Al tiempo que aseguró que "ahí no había mala gente" y mandó a los medios a "buscar en otro lado".

Por último, Marengo concluyó el tema tomando distancia de las acusaciones que la involucraban en el escándalo. "Ya sé que es un tema de mi hermano, pero como me nombran a mí y no tenemos nada que esconder, algo tenía que decir. Besitos", finalizó la mediática sobre el escándalo.

El doloroso anuncio de Rocío Marengo: "No sé cómo contarles"

Rocío Marengo atraviesa una situación sumamente difícil. La modelo, actriz y bailarina compartió un dramático descargo en su cuenta oficial de Instagram para anunciar públicamente que finalmente no está embarazada. Justamente, en abril pasado, anunció que esperaba un hijo.

"Ay, no sé cómo contarles. ¿Cómo decirlo? Qué palabras usar... bueno, prefiero enfrentar la situación yo y contarlo por única vez. No hay bebé en camino", confirmó Marengo, quien venía realizando un tratamiento in vitro como madre soltera, más allá de su relación con Eduardo Fort.

Asimismo, la mediática tuvo palabras de elogios hacia la gente que le envió mensajes de aliento: "Les quiero agradecer a todos por el cariño, el respeto y el apoyo que me dieron desde el momento en el que compartí mi decisión. Familia, amigas, mi Doc. y todo su equipo...". Y agregó: "¡Me sentí súper querida, cuidada y contenida! Todos los que fueron parte de este pedacito del camino, los volvería a elegir 1.000 veces más".

"Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo". Y pese al dolor que siente por no estar embarazada, aseguró que no dejará de intentarlo: "El camino muchas veces es largo... ¡No hay que bajar los brazos! Muchas emociones...".