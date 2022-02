Ricky Maravilla se emocionó con un fuerte comunicado: "Hace mal"

El músico se sinceró sobre cuán vigente continúan sus canciones, a pesar de que pasaron más de 30 años de su debut profesional.

Ricky Maravilla se expresó sobre los sentimientos que afloran en él al descubrir que su música continúa vigente, a décadas de su debut como cantante. El artista emitió un emotivo discurso y dejó en claro que no olvida a todos los seguidores que lo han acompañado a lo largo de sus más de treinta años de carrera y permitido que su pasión se convirtiera en su oficio.

"Me sigue emocionando, claro que sí, porque me trae recuerdos cuando andaba con mi disquito debajo el brazo tocando timbres en radios y de los canales hasta que llegó el éxito", enunció el intérprete de El gallo y la pata sobre cuán duro fue para él poder entrar en el mercado musical y hacer que su nombre cobre reconocimiento nacional.

Maravilla continuó su descargo e hizo referencia a cómo ha mantenido su voz a lo largo de los años y a cuán transgeneracional ha sido su llegada al público. "El paso del tiempo no hizo mella (en su voz) gracias a Dios y al Virgen. Me siento orgulloso de haber conquistado al abuelo, al padre, a los hijos y ya en estos últimos años a los hijos de los hijos", enunció el cantante y agregó: "Y además, de todas las edades, de haber conquistado ese otro estrato social que le gusta mi música y me convocan para su fiestas, incluso en otros países".

"En mi trayectoria he visto muchos artistas jóvenes que no se han sabido manejar y se han quedado en el camino, por distintas razones. Yo siempre que me tentaron alguna vez, incluso para un cigarrillo, nunca lo agarré", siguió el músico, en diálogo con La Brújula 24, sobre su control ante os ofrecimientos de sustancias nocivas para su organismo que le eran ofrecidas en el ambiente de la música. "Si yo veo que algo hace mal al cuerpo, por qué tengo que tomar algo ajenos para que me perjudique mi cuerpo", cerró Maravilla.

Ricky Maravilla sobre su éxito en plataformas digitales

El músico se refirió a la gran cantidad de reproducciones que tienen sus canciones en la web y dejó en claro que eso le genera mucha felicidad. "Creo que pocos artistas en el mundo deben tener este récord. Me da mucho orgullo figurar entre los artistas más vistos del planeta. Y más como salteño", soltó, en diálogo con Ser Argentino, y cerró: "Con en el premio norteamericano, me han llamado de tres canales de Estados Unidos para vivos, y varias entrevistas. Así que para ellos es también extraordinario".