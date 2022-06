Ricky Maravilla habló de sus "últimos años" y emocionó a todos

El anuncio de Ricky Maravilla que hizo llorar a todos. El cantante recibió una distinción por su trayectoria musical en Salta.

Ricky Maravilla hizo un anuncio que emocionó a todos. Siendo referente de la cumbia argentina desde hace ya varias décadas, el creador de "El Petiso" fue condecorado por su trayectoria musical en su Salta natal. Allí dijo unas palabras que movilizaron a más de un presente en el recinto.

"Quiero agradecer, principalmente a Dios, a la Virgen, a mi público, a los medios de comunicación, y a todas las personas que de alguna forma o manera hicieron posible este sueño artístico hecho realidad", comenzó diciendo Ricky Maravilla.

Acto seguido, Ricky Maravilla hizo un repaso por su carrera y destacó que aún sigue vigente entre los más chicos por sus canciones infantiles. Esto fue motivo de aplausos y emoción: "Quiero agradecer a todos, a todos en general, por haberme permitido ingresar a sus casas con mi música. En cada fiesta, en cada casamiento, fin de año, Nochebuena, Navidades, carnavales, siempre hay un temita de Ricky Maravilla, con lo cual estoy eternamente agradecido".

"Me siento orgulloso como salteño, como provinciano, como norteño, como argentino, de haber llegado a estas instancias del éxito artístico. Ya que he logrado conquistar no solamente al abuelo, al padre, a los hijos, en estos últimos años a los hijos de los hijos con las canciones de la granja donde he superado los mil millones de reproducciones", cerró Ricky Maravilla.

Ricky Maravilla se emocionó con un fuerte comunicado: "Hace mal"

Ricky Maravilla se expresó sobre los sentimientos que afloran en él al descubrir que su música continúa vigente, a décadas de su debut como cantante. El artista emitió un emotivo discurso y dejó en claro que no olvida a todos los seguidores que lo han acompañado a lo largo de sus más de treinta años de carrera y permitido que su pasión se convirtiera en su oficio.

"Me sigue emocionando, claro que sí, porque me trae recuerdos cuando andaba con mi disquito debajo el brazo tocando timbres en radios y de los canales hasta que llegó el éxito", enunció el intérprete de El gallo y la pata sobre cuán duro fue para él poder entrar en el mercado musical y hacer que su nombre cobre reconocimiento nacional.

Maravilla continuó su descargo e hizo referencia a cómo ha mantenido su voz a lo largo de los años y a cuán transgeneracional ha sido su llegada al público. "El paso del tiempo no hizo mella (en su voz) gracias a Dios y al Virgen. Me siento orgulloso de haber conquistado al abuelo, al padre, a los hijos y ya en estos últimos años a los hijos de los hijos", enunció el cantante y agregó: "Y además, de todas las edades, de haber conquistado ese otro estrato social que le gusta mi música y me convocan para su fiestas, incluso en otros países".