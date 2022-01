Ricardo Montaner explotó contra La Nación: "¿Un periódico serio titula así?"

Ricardo Montaner explotó de furia contra La Nación tras una nota que publicaron. El enojo del cantante contra el diario ultramacrista.

Ricardo Montaner no soportó más los comentarios que se hicieron acerca de la boda entre su hijo, Ricky Montaner, y Stefi Roitman. El famoso cantante le puso un freno a las versiones y estalló de furia al ver una nota que La Nación publicó en su cuenta oficial de Twitter. Como consecuencia, lanzó fuertes declaraciones contra el diario ultramacrista.

Todo comenzó a partir de que el diario ultraopositor levantara las declaraciones que el periodista Lucas Bertero aportó en Intrusos en el Espectáculo. Allí, por la pantalla de América TV, señaló que Marlene -esposa de Ricardo Montaner- "maltrató" a varios empleados que se encargaron de organizar el casamiento.

"Querían que les diese habitaciones gratis, pero ellos no iban a subir ninguna historia para que no se sepa que era canje. También tenían que mentirle al hotel la fecha y el nombre de los famosos para que no se filtren", señaló Bertero. Y aseguró: "Era todo muy pesado, de muy mala manera y con muy malos tratos".

Ricardo Montaner, junto a su esposa Marlene Montaner.

Incluso, el periodista remarcó que Marlene Montaner fue la encargada de dialogar y dirigir a los que formaban parte de la organización de la boda, y que jamás le dieron lugar a los padres de Stefi: "Nada de lo que la familia Roitman proponía, era aceptado. Era un no instantáneo. Todo caía mal. La empresa, además, recibió muy malos tratos".

Frente a la difusión de la noticia que La Nación le dio, Ricardo Montaner tomó su cuenta de Twitter y le contestó al diario macrista con un tajante mensaje: "¿Un periódico tan serio titula así?". Y luego se mostró decepcionado con el medio, ya que se considera un fiel lector: "Y pensar que me encanta leerlos, La Nación...".

El descargo de Ricky Montaner y Stefi Roitman tras los dichos sobre su boda

Tras el casamiento entre Ricky Montaner y Stefi Roitman, los periodistas de Intrusos trataron el tema en el programa y se dieron cuenta de que no había ninguna prueba de que se habían unido legalmente. Allí surgió el rumor de que, quizás, habían festejado el casamiento acá porque era más barato pero iban a firmar la libreta en Miami.

Ricky Montaner y Stefi Roitman se casaron en la Argentina.

“No están casados todavía al día de hoy en ningún país, ni en Argentina ni en Estados Unidos. En Argentina hicieron la ceremonia, pero no hubo libreta ni se presentaron ante ningún registro civil. Sí hicieron la solicitud en Estados Unidos. La aplicación la hicieron el 27 de diciembre, pero todavía no están legalmente casados”, había adelantado Maite Peñoñori.

Ahora, Ricky quiso terminar con los rumores y publicó capturas de pantalla que demuestran que se casaron legalmente el 30 de diciembre. “Con mucho amor para los que hablan por hablar. 12/30/2021”, escribió debajo. Sin embargo, cabe destacar que la documentación está en inglés y fue justo tres días después de 27 de diciembre, por lo que la explicación de Maite de que se casaron en Miami podría ser cierta.