Revelaron cómo fue el triste final de Diego Maradona: "No se lo perdonó"

El acompañante terapéutico de Diego Maradona se sinceró y brindó información reveladora sobre los últimos días con vida del exfutbolista.

La muerte de Diego Armando Maradona abrió una herida difícil de cerrar entre los fanáticos del fútbol y, todavía, sigue siendo un tema de noticias, por las polémicas que se desataron tras su muerte y por el estreno de la serie. Pero quien brindó información reveladora sobre el exfutbolista fue Carlos Cottaro, su acompañante terapéutico, contando cómo fueron sus últimos días con vida.

“¿Diego Maradona te manifestó a quién o a quiénes extrañaba? Porque...”., comenzó Carlos Monti en el magazine Nosotros a la mañana (El Trece), antes de ser interrumpido por Cottaro, acompañante terapéutico de "El 10". “A la madre y a Claudia. Siempre", expresó, de inmediato, el invitado. Para graficar el cariño que el exfutbolista sentía por su madre, agregó: "no se perdonaba no haber podido llegar a verla (Doña Tota) cuando estaba mal”. Tota murió en noviembre de 2011, cuando Maradona estaba viviendo en Dubai. Y la distancia no les permitió despedirse.

Sobre Claudia Villafañe, de quien se divorció en 2003, después de 14 años de matrimonio, Cottaro reveló: “Cuando se recuperó, todavía medio dormido, nombraba a Claudia. Inconscientemente. No sé si no soportó que ella había formado una nueva pareja, pero que tenía amor se notaba". Más allá del distanciamiento producto de la batalla legar que tuvieron, Claudia contó en varias ocasiones que fuera de la Justicia su relación era muy buena, y nunca dejaron de ser mamá y papá -para sus hijas Dalma y Gianinna- y la Tata y el Babu -para sus nietos Benjamín y Roma- de la familia.

Caramelito recordó su experiencia con Maradona: "Lo que me pasó"

Cecilia "Caramelito" Carrizo fue como invitada a La Noche de la V y recordó cómo fue su experiencia con Diego Armando Maradona. "Me llamó, me invitó a salir", contó la panelista de A la tarde en diálogo con Florencia de la V en su programa de los fines de semana en América TV. La charla entre el futbolista y la animadora infantil se produjo en 1996, en pleno éxito de Nico en Telefe.

Una de las secciones más interesantes de La Noche de la V es "Explicame la foto", en la que la producción muestra una foto que cada invitado tiene que aclarar la situación. La imagen que Flor de la V le invitó a explicar era una en que la animadora infantil aparecía abrazada a una pequeña Dalma Maradona. "Eso fue en el año 1996, como 26 años pasaron. Fue cuando hacíamos Nico en Telefe, estábamos en la tribuna y a las hijas de Claudia les encantaba el programa", comenzó contando Caramelito.

Mientras explicaba que se trataba del cumpleaños de la hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe, la panelista de A la tarde contó que Dalma quería conocer a los integrantes de la tribuna de Nico Repetto. "¿Esa fue la época más o menos en que Diego te quiso levantar?", preguntó Flor de la V, sin filtros. Sorprendida por la consulta, Caramelito se sinceró: "Exactamente. No sabía si lo sabía y por eso solamente te contaba esta parte de la historia. Nunca lo conté y el día que lo hice fue por una cosa puntual".

"A mi lo que me pasó es que él me llamó, me invitó a salir y me dijo de ir a un boliche de esa época que se llamaba Sky Ranch, era un lugar de onda de los jueves", reveló Caramelito Carrizo sobre aquella incómoda situación, en la que le dijo que "no" a uno de los ídolos máximos de todos los argentinos. En otra entrevista, la animadora infantil reconoció que se había negado a salir con Diego porque lo amaba.