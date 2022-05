Reapareció Marianela Mirra y destrozó a Ventura: "Beso en la cola"

La mediática hizo un contundente descargó en donde apuntó contra el Presidente de APTRA.

Marianela Mirra reapareció en las redes sociales y apuntó contra Luis Ventura luego de que el periodista insinuara que ella ganó Gran Hermano con ayuda de Jorge Rial. Con un fuerte descargo, la mediática dejó en claro que los dichos del Presidente de APTRA le generaron gran indignación.

Todo comenzó en LAM, cuando Luis Ventura asistió como invitado y habló de Gran Hermano, precisamente de la edición en la que Marianela Mirra se consagró como ganadora. "Jorge Rial ponía a dedo los nombres que quería en la final, para que lleguen los que les convenía", expresó Ventura sobre la época en la que el periodista conducía el famoso reality show.

Ante la declaración de Luis Ventura, Ángel De Brito redobló la apuesta con una contundente pregunta: "Entonces la pregunta es ¿Marianela ganó por él?”. Ante la respuesta positiva de Ventura y la trascendencia que tuvieron sus dichos, Mirra hizo eco en sus redes sociales y le respondió al periodista de forma contundente.

"No me van a hacer saltar como siempre, mala estrategia Ventu. Beso en la cola a los dos, ya se van a volver a juntar, si son tal para cual. Alta obsesión", lanzó Marianela Mirra en sus historias de Instagram. Hasta el momento, la mediática se quedó con la última palabra y no logró que ninguno de los involucrados hablara sobre el tema nuevamente.

Las declaraciones que enfurecieron a Marianela Mirra e hicieron que haga su descargo en redes estuvo relacionado al análisis que realizó Ventura en LAM, en donde dio a entender que el triunfo había estado arreglado. "Había conveniencias, cosas… No estamos hablando de una elección, estamos hablando de un programa donde hay que buscar los mejores beneficios, el mejor rating y la mejor recaudación", fueron las palabras de Luis Ventura en el programa de América TV.

Qué dijo Jorge Rial sobre esta fuerte acusación

Los dichos de Luis Ventura tuvieron mucha más trascendencia de la esperada, tanto así que Jorge Rial también decidió hablar al respecto y aclarar la situación.

El periodista Juan Abraham se comunicó con Jorge Rial e hizo pública la declaración del famoso conductor. "Le pregunté a Rial qué opina de los dichos de Luis Ventura y me dijo: 'El gordo está loco, es mi ex despechada. Lo quiero. Igual si la fuente de su información es la misma que dio por muerto a Cacho Fontana me inclinaría más por dudar'", sentenció en sus redes sociales.