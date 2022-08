Reapareció José Larralde, en su peor momento: "Estoy sin laburo"

No acostumbrado a dar entrevistas, "El Pampa" Larralde apareció en un reciente video donde habló de su crítico estado económico y conmovió a sus seguidores.

José Larralde es uno de los cantautores y poetas más destacados de la música argentina y un exponente del folclore a nivel internacional. Acostumbrado a tener un perfil bajo, "El Pampa" reapareció en un breve video y contó que no está pasando un buen momento económico.

"Estoy como está todo el mundo: sin laburo, rascando el fondo de la olla. Mis hijos también andan sin laburo, trabajan por cuenta propia y se pone duro", manifestó Larralde en un video subido por Herbert Coello. "Qué te voy a contar si a todos los que están viendo les debe estar pasando lo mismo”, agregó el músico de 84 años, nacido en la bonaerense Huanguelén, mientras se recupera de una caída que le dejó lastimado el brazo.

Larralde es símbolo de la música popular, con actuaciones en grandes festivales y hasta un protagónico, en 1971, en Santos Vega, filme dirigido por Carlos Borcosque. Sin embargo, y pese a la fama, a mediados de los 80, se alejó de la industria musical y optó por continuar su carrera de forma independiente, sin uso de la prensa (no da entrevistas) y con la ayuda del boca en boca.

Por otro lado, el cantautor deslizó una picante denuncia contra los productores de la exitosa serie Breaking Bad, por no pagar los derechos de uso de una de sus canciones. "Justo en el último capítulo, cuando lo matan al profesor éste (el personaje Walter White) aparezco yo cantando Quimey Neuquén. Y yo digo, 'qué tiene que ver en el norte de México Quimey Neuquén... pero no cobré un mango... no me dieron un mango por eso", sostuvo. "Dicen que acá no hay convenio con Estados Unidos... qué raro, ¿no?", acotó el compositor de himnos del folclore como Cosas que pasan y Grito Changa.

La muerte que atravesó a "El Pampa" Larralde

En junio del año pasado, José Larralde sufrió la pérdida de su sobrino, el rockero argentino Pato Larralde. El músico que tenía 55 años era líder de las bandas Los Antiguos y Sauron, y murió luego de sufrir hace dos días un accidente cerebrovascular que se sumó al cuadro de Covid, que había motivado su internación. Larralde era una figura muy querida y respetada en la escena del heavy metal argentino, que había ganado masividad a partir de que las repercusiones positivas que tuvo su proyecto Los Antiguos, que cultivaban un stoner rock con mezcla de sludge.