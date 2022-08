Raúl Lavié reveló el calvario que vive Pinky: "Quiere terminar su vida"

Raúl Lavié contó que hay preocupación por la salud de Pinky, la histórica conductora que fue su pareja y con quien tuvo dos hijos.

Raúl Lavié contó en diálogo con Mitre Live el difícil momento personal que atraviesa Lidia Satragno, más conocida como Pinky, con quien estuvo en pareja durante casi 10 años y juntos tuvieron dos hijos, Leonardo y Gastón. "No quiere salir de su casa", reveló el cantante de tango, rompiendo con el hermetismo que rodeaba a la histórica conductora.

En septiembre del año pasado, Gastón, hijo de Pinky y Lavié, reveló en diálogo con Teleshow el delicado momento de salud que vivía su madre, a quien tenía que cuidar. En aquella ocasión, el músico contó que la pandemia le hizo muy mal ya que había dejado de caminar y al no poder atenderla, su estado se deterioró mucho.

En las últimas horas, quien reveló nueva información fue Raúl Lavié, expareja de Pinky durante casi 10 años. "Ella está en su mundo, pienso que está bien porque cuando la gente de pronto está pensando en otras cosas o no piensa en la realidad sino que está disfrutando de otra manera su pasado, no sé qué pasará por su cabecita...yo creo que ahí está, por lo menos cuidada por mi hijo y la gente que la quiere", contó el cantante en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

"Eso es lo único que realmente me importa, que tenga una tranquilidad", sumó Lavié. De todos modos, el histórico cantante de tango no se mostró muy esperanzado con el futuro: "Ya está afuera de nuestras manos, no quiere salir de su casa y son cosas que uno no entiende, pero respeto mucho y espero que esté bien".

Para cerrar, Lavié descartó que la pandemia haya incidido en la situación que vive Pinky. "Tal vez le haya afectado otra cosa y es el destino que tenemos los mortales: yo con 85 años tengo ganas de empezar de nuevo y ella con casi mi misma edad quiere terminarla", concluyó lamentándose el cantante.

