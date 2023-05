Quién es la cantante que le robó el corazón a Celeste Cid

La actriz reveló sus sentimientos hacia una exitosa cantante y la "piropeó" en sus redes sociales.

La actriz Celeste Cid compartió con todos sus seguidores de Instagram unos videos con picantísimos "piropos" para una exitosa cantante estadounidense. "Matame tranquila", escribió Celeste abriéndose a la pasión que le genera la artista internacional.

Por medio de sus historias de Instagram, Celeste reveló que asistió a uno de los shows que la neoyorquina Alicia Keys dio en el Movistar Arena y compartió una seguidilla de videos con partes del recital. También hizo algunas observaciones y admitió sentir mucho amor por la estrella de canciones como If I Ain't Got You.

La historia de Instagram de Celeste Cid en el recital de Alicia Keys.

“Todo lo que sería estar enamorada de esta mujer desde tiempos inmemoriales @aliciakeys. Ok, matame tranquila”, escribió Celeste Cid, que en los últimos días estrenó la serie Planners en la plataforma de streaming Star+, revelando sus sentimientos hacia Alicia Keys, considerada como una de las reinas del R&B y el Soul.

Después de diez años de su última visita, Alicia Keys se presentó en Argentina en el marco de su gira Alicia + Keys World Tour y fue ovacionada por la platea que celebró cada instancia del recital cargado de nostalgia y homenajes a la cultura afroamericana. En el show al que asistió Celeste Cid también se la vio a Cazzu, que fue invitada al escenario para cantar el tema Nada.

Cómo es Malena Carregal, el personaje de Celeste Cid en la serie Planners

De temple tranquilo y con un gran manejo de sus impulsos, Malena se insertó en el mundo de la organización de eventos junto a su exmarido Marcos (Gonzalo Valenzuela) con quien fundó una agencia y la convirtieron en una de las más prestigiosas del rubro. Sensible, inteligente, observadora y perspicaz, posee mucha empatía y sensibilidad y por eso siempre tuvo mejor llegada a los clientes que Marcos.

Después de 17 años de matrimonio, Malena empieza a detectar que todo está perdiendo sentido para ella y que en la vida todo le llegó antes: la maternidad, la pareja, el trabajo y que, de algún modo, postergó sus propios deseos. Eso la lleva a tomar la decisión de divorciarse de Marcos y a irse de la agencia que fue como una casa para ella durante toda su vida. En su camino aparece Cali (Leticia Siciliani), quien con su gran energía convence a Malena, y juntas arman una nueva agencia de organización de eventos sociales.