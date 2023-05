¿Qué es de la vida de Soledad Villamil?

La actriz, famosa por su papel en El Secreto de sus Ojos, tiene una amplia trayectoria como actriz y cantante. Su biografía y su actualidad.

Soledad Villamil es una artista multifacética. Reconocida especialmente por su papel de "Irene" en El secreto de sus ojos, la película argentina ganadora del Óscar en 2010, también ha tenido una fuerte carrera en televisión, en el teatro y como cantante.

En este artículo compartimos la historia y actualidad de Villamil, quien tras casi dos décadas vuelve a trabajar en el teatro para protagonizar una peculiar comedia.

La biografía de Soledad Villamil

Nacida el 19 de junio de 1969 en La Plata, Buenos Aires, Soledad Villamil comparte con muchos argentinos una ascendencia de la península ibérica, ya que su bisabuelo era de la villa asturiana de Tapia de Casariego. Sus padres son Hugo Sergio Villamil, médico, y Laura Falcoff, periodista, y tiene dos hermanos, Camila y Nicolás.

Desde siempre, Soledad ha sentido una pasión desbordante por la actuación y el arte. Sus primeros pasos se remontan a principios de los años '90, cuando debutó en el teatro con el papel de Hamlet, y su incursión en la gran pantalla llegó en 1991 con su interpretación de Amanda en la película Vivir Mata.

Como actriz ha brillado en el cine, el teatro y la televisión, recibiendo el reconocimiento en el año 2000 al obtener el Premio Cóndor de Plata a la mejor actriz por su magnífico trabajo en la película El mismo amor, la misma lluvia, dirigida por Juan José Campanella. Sin embargo, su fama alcanzó nuevas alturas en 2009 cuando participó en otra película del renombrado director. Su papel en El secreto de sus ojos, ganadora del Óscar a mejor película extranjera, la catapultó a la fama internacional. En dicha película interpretó a Irene y su actuación excepcional fue fundamental para el éxito del filme.

Además de su carrera como actriz, Soledad ha lanzado hasta la fecha cuatro discos como cantante, explorando el tango y el folklore argentino. Su primer álbum, titulado "Villalmil canta", salió a la luz en 2007, seguido por "Morir de Amor" en 2009 y "Canción de viaje" en 2012. Tras un breve descanso, retomó su pasión musical en 2017 con el lanzamiento de "Ni antes ni después".

La actualidad de Soledad Villamil

Su papel de Irene en El Secreto de sus Ojos la catapultó a la fama

Después de un lapso de 17 años sin participar de ninguna obra de teatro Soledad Villamil en 2023 regresa al escenario de la avenida Corrientes para encabezar la comedia Para mí, para vos. Este exitoso montaje de Broadway, que anteriormente fue interpretado por Sigourney Weaver, cuenta también con la participación de Laura Oliva, Boy Olmi, Paula Ransenberg, Tupac Larriera y Ailin Zaininovich, bajo la dirección de Héctor Díaz.

La obra, cuyo título original es "Vanya and Sonia and Masha", fue galardonada con el Premio Tony a la Mejor Comedia en 2013 y se estrenó el viernes 5 de mayo en el Teatro Multitabaris. Narra la historia de una actriz en el ocaso de su carrera que llega a la casa paterna acompañada de su amante, donde se reencuentra con sus dos hermanos que se quedaron al cuidado de sus padres. En este escenario se desatan antiguas y nuevas interrogantes, en un tono que oscila entre lo hilarante y lo desesperante. "Este regreso lo vivo con gran alegría, entusiasmo e ilusión. Hace muchos años que no hago teatro y el teatro tiene sus mundos muy particulares", compartió emocionada la actriz durante una entrevista que le concedió a Télam.