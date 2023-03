Qué es de la vida de Riverito

Luis Roberto "Riverito" Gónzalez Rivero es uno de los conductores más conocidos de la década de los 90 y sigue participando de la emisión radial de la Lotería. ¿Cómo siguió su vida después del fallecimiento de su esposa?

Luis Roberto "Riverito" González Rivero, el histórico conductor de La Danza de la Fortuna por Crónica HD, nació el 13 de mayo de 1932 y con el correr de los años se ganó el cariño de la gente con su particular voz, que lo llevó a transformarse en una gloria de la Lotería Nacional. Supo construir una carrera de 70 años como locutor nacional y acompañó el día a día de los y las argentinas.

Riverito fue presentador de espectáculos que tenían figuras como Alfredo Gobbi y Alberto Podestá y en 1947 debutó en la radio como locutor.​ En 1950 conoció a Norberto Palese, que aún no usaba el pseudónimo "Cacho Fontana" ni trabajaba en radio; era presentador y trabajaba en el ferrocarril.

El conductor de Crónica lo invitó a trabajar en Radio del Pueblo donde él era locutor. En 1952 Fontana comenzó a trabajar en las radios Splendid y El Mundo, y más adelante le ofreció a Riverito hacer suplencias en esta última. En 1987 trabajó en Supermingo junto al cómico Juan Carlos Altavista, emitida por Canal 11.

Una de sus más reconocidas creaciones fue La Danza de la Fortuna, que no solo produjo sino también condujo y dejó las conocidas frases: "¡¡El ooochooo!!" y "A cruzar los dedos". A sus 90 años es una figura que quienes veían Crónica HD en la década del 90 recordarán con mucho cariño. Y como todo vuelve, ¿qué es de la vida de este mítico conductor televisivo?

Su vida en familia

En primer lugar, el conductor aseguró que se siente bien con su familia aunque lamentó la partida de su mujer de toda la vida, la locutora Hilda Moreno. "Pero bueno, tengo un hijo bárbaro y una familia macanuda", consideró Riverito.

En el día de su cumpleaños del último año, el querido conductor comentó que está alejado de la televisión debido a que ya no se transmiten los sorteos, aunque aún con sus 90 años de edad, Riverito sigue participando de las emisiones radiales de la Lotería. En diálogo con Ángel Vargas, en radio LU12 AM680, recordó una de tantas anécdotas y sus más de 30 años de transmisiones en la Lotería Nacional.

"En una oportunidad quedé encerrado en el ascensor de la lotería nacional, es una de las anécdotas que más recuerdo. Fue un lío zafar. No se abrían las puertas, subía y bajaba y no se abría. Al final zafó y llegué bien al horario", comentó entre risas. Además, Riverito se refirió a su clásico latiguillo con el número "ooocho" y recordó que tenía frases particular para varios números, pero "unos tuvieron más aceptación que otro: "El ocho fue el que más repercusión tuvo".

Por último, el conductor habló sobre sus inicios en la televisión y la radios al recordar sus programas de tango, en especial su colaboración con Cacho Fontana. "Hice Peña de Tango y un programa con Cacho Fontana, nos hicimos amigos. La trayectoria de él es muy conocida, no hace falta comentarla", sostuvo Riverito y concluyó: "Yo estuve en el comienzo de la televisión y en aquel instante era todo un acontecimiento salir por televisión. Hoy todo es más de avanzada, más moderno".

La primera selfie de Riverito

En su cuenta de Twitter el periodista de Crónica TV, Leo Arias, compartió una foto junto al histórico locutor y escribió "Hoy cumple años Riverito y la primera selfie en su vida se la hicimos con@dgannio". Por su parte, el economista Darío Gannio retwitteó, el posteo y agregó "Qué tipo agradable Riverito. Hermoso momento"