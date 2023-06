Preocupación por una figura de la música tropical que fue operada "de urgencia"

La cantante rosarina Dalila fue internada de urgencia con dos cirugías programadas. Qué le pasó y cómo es su estado de salud.

Dalila se encuentra internada tras una situación de máxima urgencia. La cantante rosarina transita un complicado momento de salud y hubo dos cirugías programadas aún sin parte médico oficial. "Gracias a los que entienden que somos humanos", expresó desde el hospital.

El mundo de la música tropical está preocupado por la salud de Dalila. Es que en las últimas horas, la artista lo dio a conocer a través de un posteo en sus redes sociales antes de ser operada. "Hola a todos, me operaron de urgencia y tengo crisis de estrés. Anoche mi familia me llamaban preguntando si estaba bien para la cirugía de hoy a las 6 de la mañana", precisó sobre la intervención quirúrgica a primera hora de la jornada del martes 27 de junio.

Previamente se habían viralizado dos videos que podrían haber desencadenado su crisis. En el primero, estaba en un evento privado en el que dijeron que estaba en estado de ebriedad sin poder cantar canciones; y en el segundo, se pudo observar a mucha gente saliendo de un boliche enojada porque Dalila nunca se presentó.

"A los que hablan por que tienen boca, ocúpense de sus vidas. Y gracias a los que entienden que somos humanos", concluyó en su cuenta oficial de Instagram. Por el momento, su estado de salud es reservado y se desconoce por qué la operaron dos veces independientemente de su crisis de estrés revelada.

El enojo de Dalila en un boliche del Conurbano: "Que me la chupen"

Dalila volvió a dar qué hablar arriba del escenario. Tras viralizarse su show en un boliche de Moreno, en donde se la acusó de estar pasada de copas, la santafesina se presentó en Tropitango y allí realizó un contundente descargo. "Que me la chupen", se le pudo leer en sus labios.

Eligiendo no emitir palabra pero sí gesticular para que se entienda su mensaje, Dalila le dejó un mensaje a quienes la criticaron por estar tirada en el escenario días atrás y balbuceando. "Nos da energía, nos da amor. Nos hace sentir que vale la pena, que todo lo que hacemos en este ambiente vale la pena. Y después, lo que digan de mi... Que me la chupen (NdeR: ésta última frase se pudo leer de sus labios, no la dijo en voz alta). Es así, si ninguno me va a dar de comer".

La "Diosa del Verbo Amar" fue noticia y salió a aclarar lo sucedido en un programa de televisión. "Esa noche me llevaron un par de champagnes al camarín, la verdad es que me encanta tomar champagne. Pero lo de la adicción ya me causó una gracia enorme.... No me gusta que metan a mis hijos en mis temas. Eso sí me jode, sinceramente. No me cabe ni ahí”, expresó la cantante en diálogo con LAM.