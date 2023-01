Preocupa la salud de Karina "La Princesita": "Sentís que te morís"

La artista Karina "La Princesita" publicó una serie de historias de Instagram y preocupó a sus seguidores con el contenido de los mensajes.

La cantante Karina "La Princesita" preocupó a todos sus seguidores luego de publicar en sus redes sociales mensajes sobre su salud mental. "Sentís que te morís", admitió la intérprete de Corazón mentiroso en su cuenta de Instagram.

Fue el magazine Nosotros a la mañana (El Trece) el encargado de hacer circular los preocupantes mensajes de la referente de la movida tropical y hacer una reflexiva bajada de línea: “Hay un montón de gente que sufre este trastorno, que es el trastorno de ansiedad y que algunos no lo quieren contar por vergüenza, otros porque no saben de qué se trata. Muchísima gente pasa por esto y La Princesita… Vamos a ver lo que posteó".

En el hilo de mensajes, "La Princesita" se abrió ante sus seguidores y se mostró franca al reconocer: “Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís”. En otro mensaje señaló: “No sabés qué hacer, no podés respirar”. Al parecer, la cantante recibió críticas por sus mensajes y lejos de quedarse callada, optó por dedicarles una tajante historia: “Qué maldad tienen algunas personas. No se entiende por qué tanto”.

“Es una madraza y una mujer que va muy para el frente, que tiene que estar en los shows, que tiene que llevar el plato de comida a la casa. Pero todo eso te empieza a pesar y si lamentablemente no te tratas, es difícil llevarlo a cabo. A veces por más que hagas cosas no salís y haces lo mejor que podes, es triste pero es una realidad”, cerró "El Pollo" Álvarez el delicado informe sobre la salud de Karina.

El alarmante mensaje de Karina: "La vida me hizo perder el brillo"

Karina "La Princesita" festejó la Navidad con nostalgia y compartió una preocupante reflexión que no pasó desapercibida en sus seguidores, quienes aventuraron el estado emocional de la cantante y encendieron una señal de alarma en las redes.

Antes de mostrar sus sentimientos en Instagram, Karina hizo referencia a la Navidad con una alegre postal familiar junto a Sol, la hija que tiene con "El Polaco", y su perrita: "Que pasen una noche en paz y tranquilidad, les deseamos con Sol y Queen". Pero más tarde, la felicidad se vio empañada por una sensación de preocupación entre los seguidores de "La Princesita".

"Yo sé que la vida me hizo perder el brillo en los ojos. Este año lo voy a recuperar", escribió la intérprete de Corazón mentiroso junto a una fotografía de perfil. Por el momento, Karina no salió a detallar la razón de su mensaje (aunque podría llegar a estar atribuido a su separación de Nicolás Furman, físico del CONICET con el que tuvo un noviazgo).