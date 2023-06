¿Por qué Carolina Fal dejó a Santo Biasatti? El doloroso motivo de la separación

Se conocieron los motivos por los que Carolina Fal decidió terminar su relación con Santo Biasatti.

Santo Biasatti es uno de los nombres del momento tras conocerse su separación de Carolina Fal. Sin embargo, con el correr de las horas fueron surgiendo rumores y versiones que indican que fue ella quien decidió terminar la relación tras 19 años en pareja. Uno de los motivos que la llevaron a romper el vínculo es realmente doloroso.

Fue el periodista Augusto "Tartu" Tartúfoli quien dio a conocer los motivos que, de acuerdo a su información, llevaron a la separación de Carolina Fal y Santo Biasatti. "Separados Santos y Fal, tras casi veinte años juntos y dos hijos. La pareja más enigmática del medio. Se han hecho guardias para hacerles fotos juntos y nunca se logró”, comenzó diciendo el panelista de América TV.

Tras la introducción, "Tartu" contó cuál fue el motivo por el que Carolina Fal dejó a Santo Biasatti y causó dolor entre los seguidores del periodista. "Ojalá que hagan la foto de familia mañana y digan que está todo bien.... pero no va a suceder. Se conocieron cunado ella tenía 30 y él, 60. Ahora, Carolina tiene 50, pero Santo tiene 80. Aparentemente la que tomó la decisión fue ella. La diferencia de edad empezó a hacer mella en la pareja. La convivencia empezó a ser incómoda", aseguró Augusto Tartúfoli.

Con dos hijas en común (Sofía nació en 2011 y Lucía en 2013), Carolina Fal y Santo Biasatti estuvieron 19 años en pareja y convivieron hasta el final de su historia en una residencia ubicada en Pilar. Hasta el momento, ni el ni ella se manifestaron de manera oficial sobre esta ruptura que hizo ruido en el mundo del periodismo.

Dominique Metzger dijo lo que todos piensan de Santo Biasatti

Dominique Metzger será la nueva conductora de Telenoche junto a Nelson Castro, en un intento desesperado de El Trece por recobrar un buen piso de televidentes que les permita volver a llevar la delantera en la batalla por el rating. Contenta por el anuncio, la periodista reveló que Santo Biasatti, exconductor del noticiero, le mandó un mensaje y develó el contenido del mismo.

Entrevistada en Por si las moscas (La Once Diez), Dominique celebró su arribo a Telenoche y declaró: “Lo primero es volver a conectarnos con el público. La empatía y la naturalidad es lo que yo trato de ser y se refleja natural. Si me emociono, me emociono. Si me río, me río. Si no sé, no sé. No tengo un lugar solemne, jamás lo tuve y no lo voy a empezar a tener ahora que llegué a Telenoche”.

A pesar de mostrarse preocupada y atenta a la demanda por subir el rating, Dominique se mostró optimista: “Estoy en el lugar que quiero estar, preparada para trabajar mucho y volver a encontrarnos con el público que Telenoche ha sabido tener, y volver a darle todo ese prestigio. Es un orgullo para mí estar ahí y quiero que eso tenga un valor".

“Hoy me llamó Santo Biasatti, a quien amo profundamente. Me dijo que estaba feliz. Él es una persona que le cuesta transmitir sus emociones, pero lo transmitió tan amorosamente. Me dijo que le daba mucha felicidad y que ha sido una preciosa decisión que han tenido desde el canal, y que nos auguraba lo mejor. Y que se sentía muy orgulloso de mí. Eso me dio mucho orgullo a mí”, deslizó, con emoción por el mensaje del excompañero de María Laura Santillán en el envío de noticias central del Grupo Clarín.