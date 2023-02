Polémicos dichos de Luisa Albinoni sobre el pasado de Jorge Porcel: "¿Quién no lo hizo?"

Luisa Albinoni generó polémica al hablar de las denuncias contra su expareja. Jorge Porcel recibió varias denuncias por parte de diferentes famosas.

Luisa Albinoni habló sobre Jorge Porcel luego de las denuncias en su contra. Pese a que murió hace muchos años, el humorista continúa recibiendo testimonios contra su persona por abuso y es por este motivo que su expareja salió al cruce. "Me parece terrible que sólo se apunte a uno", dijo.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Luisa Albinoni no justificó a su expareja (con quien salió seis años) aunque sí manifestó: "Se sigue yendo a los camarines de todos, no creamos que superamos muchas cosas. No tengo nada que decir al respecto, me parece bien que la gente hable. Si realmente les pasó, me parece genial. Yo a mi hija la instruyo para que nadie la pise, la pase por arriba ni la domine".

"Yo este Porcel que hablan no lo conocí, pero no lo voy a salir a defender porque si a alguien le pasó algo es bueno que lo denuncien. Me parece terrible que un montón de gente se cuelgue de esta situación y empiece a inventar historias. Va a terminar siendo un asesino serial. Que cuenten bien las cosas, cuentan algunas y están confundidas. Yo no las voy a contar porque se van a morir conmigo. Pueden estar haciendo mucho daño a la familia, no se puede tirar mierda en el ventilador y salpicar mierda. Independientemente de todo eso, está bueno que se hable", agregó Luisa Albinoni.

Los polémicos dichos de Luisa Albinoni sobre la revista porteña

Luisa Albinoni lanzó una polémica afirmación que desconcertó a los televidentes: "Queremos que se nos respete, pero no podemos seguir comparando con lo anterior. Lo anterior era otra sociedad, sino quedamos como que las que no denunciamos eramos unas regias boludas. Y, sí. ¿Quién no te metió la mano en el trasero? Yo voy por la peatonal y sigue pasando. Por eso se la discute tanto a la revista, es nuestra, es porteña. Tiene que ver con el hombre porteño. La cosificación es de otra época, tratar de adaptarnos a los nuevos códigos no nos da para comparar con la época anterior".

"Todos eran abusadores sexuales, y todos abusaban de nosotras. Y nosotras lo permitíamos porque supuestamente estaba naturalizado. Yo siempre fui una mujer que se defendió sola. Me parece terrible que sólo se apunte a uno, y hubo un montón más. No digo todos, pero casi todos", cerró Albinoni, quien en todo momento destacó que es necesario denunciar episodios de esta naturaleza en caso de que ocurran.