Pepe Cibrián tomó una drástica decisión para no quedarse solo: "Necesito"

Se conoció la drástica medida del actor y director teatral Pepe Cibrián para conseguir el amor.

Pepe Cibrián volvió a sus andanzas en busca del amor tras el fracaso de su relación con Nahuel Lodi, el joven de 33 años con el que se casó y terminó en un escándalo de engaños que dejó al actor y productor teatral con el corazón roto. Y en su nueva búsqueda del "verdadero amor", Cibrián habría retomado un viejo hábito que le valió mucha repercusión en los medios.

Según información de La Pavada (Diario Crónica), Pepe Cibrián volvió a usar su perfil de Tinder para buscar una pareja, tras la separación con Nahuel Lodi después de pocos meses casados. "No me decepcioné del amor ni de Nahuel. Lo que pasa es que él es más joven y le fue más difícil que a mí afrontar todo esto con su familia. Me gustaría conocer a otra persona. Necesito el amor. Y si no lo consigo, volveré a Tinder", había declarado el productor a Intrusos (América TV) al momento de su divorcio.

"Después de la separación fue él el que propuso volver a intentarlo. Yo lo quiero mucho así que le dije que sí. Lo que hacemos es intentar de dialogar siempre y no discutir, tratar de tener paz. Apuesto a que se dé. Creo que nada es apresurado. Apresurado es no ser apresurado. La vida es impredecible y si mañana me muero ya está, no lo hice. Lo peor que puede pasar es que no funcione. Hay que vivir la vida, tirarse a la pileta vacía, lo desconocido. Lo difícil es trabajar para llenarla de agua", había opinado el actor en una entrevista exclusiva con El Destape donde habló de su crisis matrimonial por infidelidades y de la posibilidad de sanar la herida.

Las últimas declaraciones de Pepe Cibrián sobre su pelea con Georgina Barbarossa

En la misma entrevista exclusiva con El Destape, Cibrián descartó cualquier tipo de reconciliación con Georgina Barbarossa tras su pelea mediática (la actriz se mostró insegura por el vínculo de su amigo con Nahuel Lodi) y remarcó: "A Georgina la amo. Es una mujer que es una gran madre, hija, compañera, actriz, pero hay cosas que dos amigos tan entrañables no deben hacer. Y lo que ella me hizo, cuando fue todo este lío mediático que está por sus vías legales, fue no defender a Pepe, su amigo. Después me pidieron si podía ir a Telefe -la producción, no ella- para que ella me pidiese disculpas públicamente y yo no necesito eso de Georgina. La amo, la quiero, pero a los amigos se los cuida. Es un dolor espantoso que tengo en el alma, no puedo creer que una amiga me vendiese por un punto de rating. Hay ciertas estupideces que no se pueden cometer. Es como sacarle la pareja a un amigo, algunos lo hacen pero está mal. No soy rencoroso pero no siento deseos de recomponer el vínculo".