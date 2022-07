Pepe Cibrián comparó a Intrusos con la dictadura: "Despreciables"

El director teatral y actor Pepe Cibrián publicó un dolido descargo en redes sociales titulado "dictaduras", donde se refirió a la reciente filtración del video de su esposo besando a otro hombre.

Pepe Cibrián rompió su matrimonio con Nahuel Lodi tras la filtración de un video de su ex besando a otro hombre, provocando una ola de reacciones mediáticas y análisis del escándalo. Por medio de sus redes sociales, el director teatral y actor comparó a Intrusos (América TV) con la dictadura. "Desprecio su accionar", aseveró.

"Durante las más terribles dictaduras se premiaba a aquellos que delataran a sus padres, hijos, vecinos. Ciertos medios son similares a dichos despreciables sujetos. Delatan. Se arrogan el derecho a destruir los hogares, vidas, familias por el solo hecho de un beneficio o bien sea material o de sentirse protagonistas frente a sí mismos de tamaña humanidad. Esto lo vemos diariamente", comenzó Cibrián en su extenso descargo en Instagram.

Tras la acusación, el director de Drácula sumó a su mensaje un picante análisis: "También hay gente que disfruta el ser objeto de delación. Tan miserables como el otro. Obviamente al ser público uno corre el riesgo en carne viva de ser destinatario de estos oscuros personajes. Personajes que existen desde el principio de la humanidad. Pero hoy en día la tecnología hace que se viralice de forma instantánea un hecho y todos los medios se hacen partícipes de dicha noticia, lavándose las manos y escudándose en el libre derecho a expresarse. ¿Dónde termina ese derecho?".

Pepe Cibrián, quebrado de dolor por su ruptura con Nahuel Lodi

"No me hace falta preguntarme si yo he sido víctima de este sistema porque la respuesta sería sí, la respuesta sería a que debido a ello se destrozan vínculos, se agrietan amistades y hace que nuestro cuerpo se defienda con cánceres y fracturas por no poder asimilarlo". Por último, Pepe cerró su publicación con un triste mensaje final y una crítica a los magazines que se hicieron eco de la noticia con análisis y comentarios maliciosos: "Vivo en esta sociedad. Convivo con estos personajes. Desprecio su accionar. Me siento orgulloso de mis convicciones y de pelear por ellas. No me siento orgulloso de salir en primera plana debido algún conflicto personal cuando de lo que se debería hablar es de alguna obra mía".

Días atrás, Intrusos (América TV), el magazine que publicó el video de Nahuel Lodi a los besos con otro hombre, reveló las actualizaciones de la crisis matrimonial que atraviesan Pepe Cibrián y su esposo con una preocupante noticia. "Nahuel está atrincherado en la casa de Pilar que compartían", expresó la panelista Maite Peñoñori.