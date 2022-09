Panam rompió el silencio tras el escándalo de Piñón Fijo: "No corresponde"

Panam se refirió al problema familiar mediático y legal de su colega Piñón Fijo y tomó postura por lo sucedido.

La guerra entre Piñón Fijo y su familia despertó todo tipo de reacciones a tal punto de que, el payaso cordobés, se cansó y acudió al camino de lo legal. En este marco, Panam se refirió a este tema y dio su opinión sin filtro.

"No pude hablar con Piñón porque me parece que no corresponde, son cosas muy íntimas que tienen que arreglarlas en la familia, de manera privada si es posible", expresó la actriz. Estos últimos días, Sol y Jeremías, los hijos del payaso, reaparecieron en los medios y en sus redes en medio de la polémica desatada.

"Él es una figura impecable y nadie puede decir lo contrario porque son 30 años impecables que tuvo al servicio de los chicos, esa parte privada no me corresponde hablar", resaltó Panam. Al mismo tiempo, manifestó un "respeto a los que se dedican a lo infantil, sean conocidos o no, tengo una empatía especial. Tengo esa cosa de querer ayudarlos. O los admiro de alguna manera".

En este sentido, continuó y dijo que " Muchas veces me llaman y me piden saludos… Siempre que puedo me gusta que haya mucha gente que se dedique a los niños, que son los que más nos necesitan". De esta manera, la animadora infantil tomó posición por el hecho pese a no hablar directamente, y llenó de elogios el trabajo realizado por Piñón, quien enfrenta el escándalo con abogados de por medio.

La hija de Piñón Fijo publicó un nuevo mensaje en medio de la polémica

La hija de Piñón Fijo, Sol Gómez, compartió un nuevo mensaje en sus redes sociales y sumó un capítulo al escándalo que se desató en las últimas semanas en su familia. "Tanta agresividad y odio desmedido", escribió la animadora en una publicación en la que rápidamente sumó miles de comentarios y likes.

Piñón Fijo y su familia llevan varias semanas en el centro de la polémica y el escándalo parece todavía lejos de terminarse. Es que hace unos días el propio payaso reveló que iría a la Justicia por las declaraciones en su contra, buscando dar por finalizada la disputa en la que fue denunciado por violencia intrafamiliar.

Por su parte, Sol Gómez, hija del reconocido animador, hizo una nueva publicación en sus redes sociales después de estar unos días "desaparecida". "Para los que siguen esta cuenta saben que hace bastante venimos construyendo este espacio de interacción a base trabajo, respeto, sinceridad y amor", comenzó @solcitofijo su descargo en Instagram.

En ese sentido, la también animadora contó que seguirá utilizando su perfil como canal de comunicación para interactuar con las familias "de manera amorosa y pacífica". "Por eso mi desaparición en estos días, nunca imaginé tener que lidiar también con el dolor de enfrentar a tantos 'heaters'", continuó Sol en su extenso texto.