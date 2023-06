Pablo Lescano se cansó y dijo lo que muchos piensan sobre L-Gante

Pablo Lescano hizo un durísimo descargo sobre L-Gante. Qué dijo el líder de Damas Gratis sobre el cantante que está preso desde hace varios días.

Pablo Lescano es uno de los referentes de la movida tropical. Desde hace más de dos décadas es líder de la banda Damas Gratis y mantiene un público fiel que lo sigue hace muchísimos años. Es por este motivo que el oriundo de zona norte del Gran Buenos Aires es palabra autorizada en el mundo de la cumbia y su opinión sobre lo ocurrido con L-Gante no pasó desapercibida.

Tras varios días detenido, luego de ser acusado de los delitos de amenazas, amenazas coactivas agravadas por el uso de armas y privación ilegítima de la libertad, sumándose tras su arresto el delito de tenencia ilegítima de armas de fuego, L-Gante sigue siendo foco de la escena nacional. Es por este motivo que diferentes personalidades de la farándula se pronunciaron al respecto. Pablo Lescano no fue la excepción.

Publicando una foto de Elián Valenzuela con el teclado icónico de Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis manifestó: "Libertad para Elian. Manga de sogueros envidiosos". De este modo, y sin dejarle lugar a los comentarios de sus seguidores (inhabilitó esta opción al momento de subir la imagen), "Pablito" pidió por la liberación de su colega.

Los amigos de L-Gante agredieron a un notero de Intrusos en vivo: "Rescatate"

L-Gante es uno de los hombres más mencionados en las últimas horas. Es que el cantante continúa detenido y, en pleno móvil, sus amigos agredieron a un notero de Intrusos. "Rescatate", fue una de las palabras que los jóvenes utilizaron para enfrentarse al periodista que intentaba hablar con la madre de Elián Valenzuela y la expareja del músico, Tamara Báez.

"Guarda que acá estamos con la menor", sostuvo el cronista, intentando entrevistar a Tamara Báez en las calle de General Rodríguez. Tapando la cara de su hija, la expareja de L-Gante cruzó al notero: "No quiero hablar, por favor, necesito que entiendas. Estoy con mi hija". Ante esta respuesta, el integrante de Intrusos fue en búsqueda de la madre del artista.

"¿Sigue Cipolla (NdeR: el abogado de L-Gante)? ¿Algún mensaje que te gustaría dar para poder entender un poco más esta situación? Se armó un cordón humano acá, es muy complicado trabajar de esta manera. No me toqués, ¿por qué me tocás?", continuó el cronista. Los amigos de L-Gante intentaron separar al periodista de la madre de L-Gante y le dijeron "rescatate". Ante esta situación, el hombre de América TV le respondió: "Rescatate vos".