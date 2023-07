Pablo Alarcón rompió huevos y Carina Zampini lo ubicó con dureza

El actor y cocinero amateur tuvo un accidente en medio de la competencia y Carina Zampini terminó ensuciándose por su culpa.

El actor Pablo Alarcón tuvo un accidente mientras preparaba un huevo frito a la provenzal y cuando Carina Zampini se acercó para apurarlo, tuvo una inesperada reacción que terminó por perjudicarla. El video del intercambio tenso entre la conductora y el ex de Lucía Galán.

La situación se desencadenó en la competencia Pasaplatos Edición Famosos (El Trece), donde los participantes tuvieron que seguir al pie de la letra las exigencias de los chefs. La indicación general para la preparación de un huevo frito con provenzal era tener cuidado con el ajo y Pablo Alarcón se tomó muy en serio dicho pedido, al punto que se mostró muy concentrado, picando los ingredientes. En ese momento las cámaras lo enfocaron y el actor reveló el accidente que tuvo mientras cocinaba: "Se me cayó el huevo al piso pero bueno, son accidentes que a todos los cocineros les pasa".

Con el oído atento a los contratiempos de los participantes, la conductora Carina Zampini se acercó a Alarcón para sumar presión en el juego y recordarle algunas de las pautas que los jurados pidieron para la correcta presentación del plato. "Dijo que le gustaba mostaza en el huevo", indicó Zampini en referencia a los extras para la preparación. Apurado, el actor asintió y lanzó un apurado: "Después limpio"

"Tenés que ir a buscar una fuentecita para poner el pan rallado", señaló Zampini en otro momento, cuando advirtió que Alarcón iba a poner pan rallado en un recipiente con curvatura y no en uno plano. "Me reta", se quejó el actor que en los últimos años llevó el teatro a las cocinas de los hogares, con una experiencia familiar llamada El cocinero está frito. En ella, cocinaba y proponía un espectáculo teatral a domicilio. Luego del reto, Pablo corrió a buscar una fuente y la conductora advirtió que en el roce le había ensuciado la ropa. "¡Mira, me ensuciaste todo!", remató, marcando una grieta de tensión entre partes.

El llanto de Pablo Alarcón por su situación laboral durante la pandemia

En agosto del año pasado, el actor visitó el programa PH: Podemos Hablar (Telefe) y se quebró al hablar de la crisis en su economía personal que sufrió durante la pandemia de coronavirus. "Yo, a mi edad, debo confesar que no necesito trabajar más. Necesito ganar plata para vivir. Pasé un momento crítico de dinero y entré, no te digo en una depresión, porque no conozco esa emoción, pero sí me puso triste no saber qué hacer (...) Llegué a casa, me encontré con una cena. Era todo muy normal, y de pronto, se miraron las dos y me abrazaron. Juntos armamos lo que me mantuvo en pie durante toda la cuarentena. Se trata de un espectáculo que lo sigo haciendo, llamado El cocinero está frito, estaba frito yo en ese momento. Salí gracias a mis hijas de eso".