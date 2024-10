Operaron de urgencia a Rada y se supo por qué quedó con medio rostro "dormido"

Operaron de urgencia a Rada y se supo por qué quedó con medio rostro paralizado.

El actor, mago y comediante Agustín "Rada" Aristarán debió ser operado de urgencia y compartió con sus seguidores los detalles de la intervención que lo dejó con medio rostro paralizado por efecto de los analgésicos. "Media jeta dormida", señaló en sus stories firme con su humor que lo caracteriza ante la dolorosa situación.

Rada, quien hasta el año pasado interpretó a la malvada directora Tronchatoro en el musical de Matilda, que se presentó en el Teatro Gran Rex, compartió con sus seguidores de Instagram su dolorosa experiencia al tener que someterse de urgencia a una cirugía dental. “Me sacaron una muela. La historia es tremenda. Me empezó a doler algo, en un conducto que tenía. Mucho dolor. Cecilia mi odontóloga me dice 'ojo, hacete una placa del rostro'”, sostuvo Rada en sus redes sociales.

“Me dijo que teníamos que hacer una placa porque algo hay en un conducto viejo que tenés hace mucho tiempo. Dicho y hecho. Tenía un pedacito de herramienta que se había dejado mi anterior odontólogo. Que aparentemente no es tan demencial lo que me pasó. Es raro, pero no tanto. Yo no lo sabía. 11 años después, infección encapsulada”, continuó el actor.

Sobre el final de su relato, Rada reflexionó: “Me sacaron toda la cuestión que tenía que sacar, yo no soy cagón, en este caso estaba un poco cagado (…) Me sacó todo y me puso una rosca para más luego colocar un diente”. Por último, fiel al humor que lo caracteriza compartió una instantánea con su rostro paralizado por los analgésicos y escribió: "Media jeta dormida. Me acaban de hacer de todo en los dientes".

Match Game, el frustrado programa de El Trece que condujo Rada y duró pocas semanas al aire

El inicio de Match Game generó muchas expectativas, ya que en lugar de reemplazar a El club de las divorciadas, que terminó el viernes 10 y había dejado libre la franja de 16 a 17, tomó el horario de 100 argentinos dicen, que ganaba cómodamente la competencia por el rating contra Cortá por Lozano en Telefe. Y aunque no pudo mantener el rendimiento de Darío Barassi, por tratarse de las primeras emisiones, cosechó buenos niveles de audiencia.

En las redes tuvo tantos adeptos como detractores. Sobre todo, porque muchos señalaron las similitudes entre los dos formatos. Mientras que en 100 argentinos dicen los participantes tienen que adivinar qué piensan los ciudadanos encuestados sobre diferentes temas, en Match Game deben coincidir con lo que piensa el panel compuesto por seis famosos. Además, tanto Barassi como Aristarán tienen una forma más moderna y descontracturada de conducir y al tratarse de caras nuevas de la señal ubicada en Retiro, era esperable que surgieran estas comparaciones. Finalmente, Match Game duró pocas semanas al aire y El Trece se apresuró a ocupar la franja horaria de la tarde con una serie de programas que no dieron en la tecla hasta que el canal reflotó Cuestión de Peso, uno de sus "caballos de Troya", en una edición renovada con Mario Massaccesi en la conducción.