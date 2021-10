Operaron de urgencia a Maju Lozano por complicaciones en su salud

La conductora de El Nueve Maju Lozano fue operada en las últimas horas por una complicación en su salud.

Maju Lozano se ausentó de su ciclo de El Nueve, Todas las Tardes, y de la radio, donde forma parte de la mesa del ciclo El club del Moro que conduce Santiago del Moro por La 100, debido a una operación de urgencia.

La conductora salió a aclarar en su cuenta de Instagram que debió ser operada de urgencia y explicó el motivo. "Hola, lindores. Acá apareciendo de a poquito. Tuve que realizarme una cirugía por un tema de salud. Es por eso que he tenido que tomarme unos días en la radio y en la tele", expresó Maju.

Y agregó, sin brindar detalles sobre qué es lo que le pasa: "Ya en casita recuperándome de a poco. Gracias por tanto amor". La última vez que Maju pasó tiempo fuera de la pantalla fue cuando se contagió de COVID-19 y no la pasó del todo bien.

"Las sensaciones son horribles. Son dolores que uno no ha transitado nunca. Es una falta de energía absoluta, que lo único que necesitás es dormir. Es un cansancio espantoso por el que todo el tiempo estás tirado", había comentado en ese momento. Por el momento se desconoce el motivo de la operación de urgencia.

El mal momento que vivió Maju Lozano: “No me interesa vestir gordas”

La conductora de televisión Maju Lozano se expresó recientemente sobre la Ley de Talles y relató una discriminatoria situación que vivió hace poco tiempo, con la dueña de una marca de ropa. La celebridad hizo hincapié en cuán poco se aplica la legislación que obliga a todas las empresas de indumentaria a ofrecer mercadería para todo tipo de cuerpos.

“Los talles que hay por lo general en los negocios de mujeres no tienen nada de parecido a lo real, a lo mejor vos vas a una marca y sos M y después vas a otra, y sos L o XL”, comenzó su descargo la humorista en Todas las Tardes y así evidenció una problemática que sufre una gran parte de la población, basada en la manipulación de los talles por parte de las empresas para continuar con la hegemonización de los físicos.

Luego, Lozano hizo alusión a una conversación que tuvo con una empresaria, quien le hizo notar su gordofobia. “Una vez la dueña de una marca muy famosa de acá me dijo ‘a mí no me interesa vestir gordas’. Tiene que ver con eso, necesitan que su ropa luzca de una determinada manera, con determinado físico y clase social”, relató la ex conductora de Vértigo y de ese modo visibilizó que no es casual que la mayoría de las prendas de vestir estén destinadas solo a un tipo de cuerpo.

“De todas formas está cambiando muchísimo, ahora hay modelos de talles grandes”, lanzó luego la panelista Nequi Galotti, en defensa de los supuestos avances de la industria de la indumentaria en materia de diversidad de cuerpos, y la conductora disintió: “Falta muchísimo. Aspiran a que una mujer de 50 años acceda a esa ropa pero la modelo pesa 20 kilos y tiene 20 años”.