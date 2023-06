No es argentino: quién es el nuevo novio de Juana Viale que sorprendió al espectáculo

En medio de rumores que la acercaban con distintas figuras, Juana Viale fue vista con un hombre que no es argentino y es compañero suyo de trabajo. Quién es y cómo se conocieron.

Juana Viale se encuentra alejada del mundo de la televisión tras haber terminado Almorzando con Juana por El Trece mientras al mismo tiempo, se emitía el programa de su abuela Mirtha Legrand. Abocada a otras actividades, se mostró con su nueva pareja que no es argentino y es uno de sus compañeros laborales.

Activa en las redes sociales pero aislada de la televisión, Juana Viale confirmó uno de los rumores sobre su vida privada. Se trata de su nuevo novio que se llama Rodrigo Pahlen, nacido en Uruguay y con raíces suizas. La noticia sorprendió al mundo del espectáculo ya que no es parte de la farándula.

Rodrigo Pahlen tiene 46 años, es músico, toca la armónica y el piano y viene de raíces artísticas ya que su abuelo, Kurt Pahlen, fue director de orquestas importantes. Es compañero de elenco de Juana Viale en la obra de teatro musical Tráfico que se lleva adelante en España donde la nieta de Mirtha Legrand tiene un rol protagónico.

A través de varios posteos en su cuenta de Instagram, Rodrigo dedicó unos cuantos mensajes a la conductora y actriz destacando su labor y mostrándose contento por el éxito de las funciones realizadas. "Gracias Juana y Cris por esta gran aventura de teatro y música", expresó acompañado de una foto mirándose a los ojos.

Gonzalo Valenzuela reveló lo que nadie sabía de Juana Viale: "Por lejos"

El actor Gonzalo Valenzuela se abrió en una entrevista y recordó uno de los momentos más traumáticos de su vida: la muerte de Ringo, su hijo junto a Juana Viale. "Fue una negligencia médica, absolutamente", afirmó el chileno.

En una entrevista al programa De tú a tú, de la televisión de Chile, el actor repasó los años de su matrimonio con la nieta de Mirtha Legrand y el momento del fallecimiento de Ringo, uno de sus hijos. “Con ella tuve lo que toda la vida siempre deseé, tener una familia, volver a tener un núcleo familiar, que fue mi gran carencia porque desde los 20 años nunca más tuve familia. Lo pasamos muy bien, fue mi familia mucho tiempo, y es por lejos la mujer más importante que he tenido en mi vida”, precisó Valenzuela en la nota que fue levantada por el magazine Socios del espectáculo (El Trece), en el segmento "Los Escandalones".

“Cuando pasó lo de Ringo fue durísimo, él fallece en el parto. Nosotros vivíamos lejos, en Del Viso, a unos 40 minutos de Buenos Aires, y fue una negligencia médica, absolutamente. La veía a Juana que estaba metida en la tina con contracciones muy seguidas, y la partera me decía que no fuéramos a la clínica, que podíamos ir mañana, y me mandó a comprar unos remedios, se los di y seguía con las contracciones. Me subí al auto y nos fuimos a Buenos Aires, y llegamos 10 minutos tarde, y ya con tanta contracción la guagüita se había hecho caca adentro... eso es terrible”, agregó el actor apodado "Manguera" sobre la instancia previa al doloroso fallecimiento que lo acompañará para siempre.