Nicole Neumann confesó por qué se separó de Cubero: "Me carcomía la culpa"

Nicole Neumann contó en una entrevista íntima con Teleshow por qué se separó de Fabián Cubero y cómo vivió ese traumático momento.

Nicole Neumann reveló el terrible momento personal que vivió cuando se dio cuenta de que su relación con Fabián "Poroto" Cubero no daba para más. "La culpa me carcomía", reconoció la modelo sobre aquel momento que logró superar con la ayuda de la terapia, cuando tuvo al reconocido Gabriel Rolón como su terapeuta. Neumann tuvo tres hijas con el exfutbolista (Indiana, Allegra y Sienna), de quien se separó en el 2018.

En una entrevista íntima con el portal Teleshow, Nicole Neumann develó la profunda crisis que se desató en su vida cuando entendió que su relación con Fabián Cubero no cumplía los ideales de perfección familiar con los que la modelo vivió. En ese sentido, Neumann reconoció que sufrió de depresión: "Todo comenzó al darme cuenta de que ya no estaba enamorada del padre de mis hijas". Ese desamor, lo vivió como una "frustración enorme" y así lo reconoció después de un tiempo de terapia.

"La culpa me carcomía. Ejercía una presión constante sobre mí misma: 'No, no puedo separarme, tengo que lograr una pareja perfecta para el resto de la vida'", siguió sincerándose Nicole Neumann en diálogo con Teleshow. La modelo no quería que sus hijas experimentaran lo que ella había vivido en su hogar. "No podía permitirme causarles ese dolor", agregó Neumann, sincera. Esa lucha le duró un año entero: "No podía estar en casa. Llegaba, tal vez, a las 11 de la noche, me calzaba los rollers y salía por el barrio como loca".

"No quería que mis hijas me vieran triste", agregó al contar que se escondía para llorar. "Al quedarme sola, bajaba las persianas, cerraba todo y gritaba contra la almohada para descargar todo lo que traía dentro", detalló sobre ese difícil año que tuvo que atravesar "sin ganas" y que vivió en "piloto automático", hasta que reconoció que podía estar viviendo un caso de depresión. En ese momento, decidió llamar al psicólogo Gabriel Rolón, el primer hombre con el que se analizó, ya que necesitaba una mirada masculina sobre lo que le sucedía, como ella misma remarcó.

"Me hizo entender que debía sincerarme con mis hijas. Que disimular lo que se vivía en casa era contraproducente", reconoció Neumann en diálogo con Teleshow sobre el trabajo que hicieron con Rolón, que también le hizo cambiar la forma de relacionarse y dialogar con sus hijas. "Hacerme cargo era también una forma de liberar a su papá. De decirle: 'Ya no puedo hacerte feliz, andá y lograrlo en otra parte'", sumó la modelo sobre el momento en que decidió separarse de "Poroto" Cubero.

La fuerte pelea entre Nicole Neumann y Mica Viciconte

Recientemente, se supo de una pelea por teléfono entre Nicole y Micaela. Los roces entre las dos vienen desde hace tiempo, y ahora, se dice que Neumann se enojó con ella porque se fue de vacaciones con Cubero y con sus hijas y publicó muchas fotos de las niñas. Un tiempo atrás, tenían un acuerdo legal que prohibía que las nenas salieran fotografiadas, para proteger su identidad, pero desde hace meses está dado de baja.

Sin embargo, se dice que a Nicole le molestó la cantidad de fotos que Viciconte publicó de las niñas, que para su gusto, fue excesiva. Una fuente cercana a ambas aseguró que la llamó por teléfono a los gritos y le dijo: “Están autorizados a subir fotos, pero se están pasando”.