Nico Occhiato echó a una figura de Luzu TV: "Me rajaron"

Revelan que Nico Occhiato echó a una figura de Luzu TV y le hizo decir que se fue por proyectos personales.

En las últimas horas en las redes sociales se viralizó una fuerte denuncia contra Nico Occhiato y el equipo de Luzu TV, ya que echaron a una de las figuras más destacadas de su grilla. "Me rajaron", le contó la damnificada por mensaje privado de Instagram a una seguidora que le consultó por su inesperada ausencia.

Luzu TV logró instalarse rápidamente entre los medios que más crecieron en el último tiempo, en gran parte gracias a las figuras que logró juntar en los distintos programas que tiene en su grilla. Uno de los que más éxito tuvo es el que tiene como conductor a Nicolás Occhiato (dueño de la señal de streaming), que comparte ciclo con Flor Jazmín Peña, Nati Jota y Nacho Elizalde. Otro que suele tener mucha repercusión es Red Flag, con la conducción de Grego Rosello, acompañado por Agus Franzoni, Tuli Acosta y Belu Lucius.

Pero en las últimas horas el ciclo de Rosello se volvió viral por un motivo poco feliz. Es que de un día para el otro, Belu Lucius abandonó el programa porque supuestamente tenía otros proyectos en su horizonte. O por lo menos eso se dijo de forma oficial, porque varios seguidores de la instagramer le consultaron directamente y su respuesta fue lapidaria.

"¿Por qué te fuiste de Red Flag?", le preguntó una usuaria de TikTok (@carovazquez__) por privado a Lucius. La réplica fue contundente: "Me fueron que es diferente". En ese sentido, insistió en que la "rajaron" y aseguró que la "movieron como una pieza de ajedrez".

"El día anterior me avisaron", agregó la instagramer ante la incredulidad de su interlocutora. Cuando la seguidora le contó que pensó que se había ido por otros proyectos, Lucius replicó: "No todo lo que brilla es oro". Inclusive agregó que siempre dijo que la pasaba muy bien en Red Flag y era su "cable a tierra".

La charla que tuvo @carovazquez__ con Belu Lucius.

Para cerrar, Lucius aseguró: "Ellos me hicieron decir que tenía proyectos". Luzu TV y Red Flag tomaron la decisión que la reemplazante de Belu Lucius sea Manu Viale, quien ya se sumó al ciclo que conduce Grego Rosello.

La fuerte crítica de Julia Mengolini a Nicolás Occhiato y Luzu TV

La periodista apuntó contra el medio creado por Nicolás Occhiato por unas declaraciones que el conductor tuvo obre Javier Milei, en las que justificó al político de la ultraderecha con el argumento de que todos los políticos son iguales. "Milei capturó el voto joven que nadie capturó. No es que estoy hablando a favor de Milei, pero son todos los mismos hijos de puta", soltó el ganador de Bailando por un sueño. Y sumó: "Porque viene alguien más preparado a decir algo más certero se lo toma más en serio, pero cuando después tuvieron la oportunidad de hacer todo lo que dijeron y nadie hizo nada".

"Dijeron 'no hablamos de política' cuando gatillaron en la cara de la vicepresidenta pero no dudaron en acusar a todos de ladrones e inútiles para darle apoyo a una bestia como Milei. Parece que sí hablan de política. No eran sólo boludones hablando de sexo. Ojo", escribió Mengolini en uno de sus tweets sobre lo peligrosos que pueden ser ese tipo de mensajes por la gran cantidad de público joven que tienen.