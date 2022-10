Nico Occhiato bancó a Milei en vivo y lo destrozaron: "Pelotudo"

El conductor y productor habló de su ideología política y los internautas lo atacaron a través de redes sociales.

Nico Occhiato bancó a Javier Milei en vivo y en las redes sociales lo destrozaron. El famoso conductor y productor habló de sus ideologías políticas y se volvió viral en Twitter, donde miles de internautas opinaron de sus dichos y fueron letales.

Las declaraciones se dieron al aire en Nadie Dice Nada, ciclo que conduce en Luzu TV. Allí, el ex de Flor Vigna contó cuál es su ideología política y defendió al actual Diputado Nacional, Javier Milei. "Él capturó el voto joven que nadie capturó. Todos los jóvenes con los que hablé votaban a Milei", empezó por decir el conductor de El Último Pasajero.

"No es que yo voy a hablar a favor de Milei", continuó Occhiato. Entonces Nati Jota replicó: "Entonces si vas a hablar a favor de Milei". En este marco, el conductor del ciclo volvió a tomar la palabra: "No, todavía no voy a hablar bien de él. Pero a lo que voy, ¿es un loco? sí. Pero ¿y los que nos gobiernan desde que tenemos uso de razón?".

Además, continuó: "Porque se vistan y hablen más tranquilos que él, hicieron mierda el país igual. No es que estoy hablando a favor de Milei, son todos unos hijos de puta". Para ese entonces, algunos de sus compañeros se mostraron en coincidencia con él mientras que otros prefirieron guardar silencio.

"Porque viene alguien más preparado a decir algo más certero lo toman en serio, pero cuando tuvieron la oportunidad de hacer... Está bien, este tiene su locura y dice cualquier cosa y todo. Pero es como cuando pensás que el ladrón se viste solo de una manera, pero hay ladrones que se visten de traje también", sentenció Occhiato.

Rápidamente, cientos de personas contestaron el video viral en redes sociales. "Mejor que sigan diciendo las boludeces de siempre", "Parecía que era, pero si se callaba, al menos quedaba la duda si era un pelotudo", "El peligro de no entender la responsabilidad que tenés como comunicador al frente del programa argentino más visto de YouTube. No lo defiende, pero lo avala", "Saluden a Luzu TV que se va", fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la publicación de ¿Por qué es tendencia?.

Fuerte crítica a Nico Occhiato: "Está muy creído"

Nico Occhiato atraviesa un gran momento económico y laboral gracias al éxito que significa Luzu TV entre los nuevos medios argentinos, pero también recibió una fuerte crítica por parte de su entorno. "Está muy creído", aseguran desde el círculo cercano del conductor de El último pasajero (El Trece).

Luzu TV es la productora de contenidos propiedad de Nicolás Occhiato que desde hace tiempo está dando mucho que hablar. Es que la programación de la radio por streaming fue convirtiéndose en un verdadero éxito gracias a clips de los distintos programas que se viralizaron.

En los últimos días, Nadie dice nada, el ciclo que conduce el propio Occhiato acompañado por Flor Jazmín Peña, Nacho Elizalde y Nati Jota, fue tendencia por haber viajado a Estados Unidos para acompañar a la Selección argentina en su reciente gira. La buena onda del conjunto albiceleste con los integrantes del programa de Luzu TV generó mucha bronca entre los medios tradicionales, que todavía no ven de buena forma estos nuevos proyectos comunicacionales.

Pero el buen rendimiento de la productora de contenidos no lo estaría haciendo del todo bien a Occhiato, según revelaron en el portal DiarioShow. Lo que sucede es que al parecer el conductor estaría "muy creído" debido al éxito que tiene su radio tanto en internet como en YouTube, lo que lo pone antipático.