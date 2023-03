Nati Jota reveló el calvario que atraviesa: "Agotador e injusto"

Nati Jota contó el mal momento que sufre. La influencer se expresó en las redes sociales.

Nati Jota se expresó en Twitter para contar el calvario que atraviesa. La influencer tuvo palabras contundentes acerca del momento que sufre luego de agotarse las entradas para ver a la Selección Argentina frente a Panamá. "Es agotador e injusto", sostuvo quien ya se desvinculó de Luzu TV.

Las críticas contra Nati Jota surgieron a raíz de la inmensa cantidad de acreditados que habrá en el amistoso entre la selección campeona del mundo y Panamá. Esto se debió a que, en uno de los últimos amistosos de Argentina previo al Mundial de Qatar, el equipo completo de Nadie Dice Nada estuvo presente en el campo de juego. Sin embargo, en la actualidad la influencer ya no forma más parte de ese programa.

De todos modos, y recordando su paso por ESPN, Nati Jota expresó: "Chicos la de puteadas que me comí hoy porque creen que voy a ir a la cancha y está difícil conseguir entradas… Realmente: 1) no tengo, hice la fila como uds y no conseguí. 2) trabajé 5 años en un canal deportivo y siempre trabajé con el deporte desde un lado colorido".

"Si fuera a trabajar y por eso tuviera acceso, ¿son justas todas esas puteadas? Yo me río ahora porque encima es mentira, pero ojalá vaya a cubrir mil partidos más, y mundiales; y no saben qué agotador e injusto siempre tener que salir a explicar por qué te lo merecés. Estoy triste", cerró Nati Jota. Sus tuits se hicieron virales y hubo muchas opiniones divididas al respecto.

Nico Occhiato reveló la verdad de su relación con Nati Jota

Nico Occhiato habló sobre sus dichos ante la salida de Nati Jota de su radio, Luzu TV, después de haber generado polémica. El conductor de radio y TV había soltado una fuerte frase sobre su excompañera, por la que fue cuestionado en los medios, y por eso aclaró cuál es su situación con la influencer.

Occhiato había soltado una picante acotación al referirse a la salida de Jota de Nadie Dice Nada, el ciclo que conduce de lunes a viernes: "No me la quiero cruzar más... Para nosotros está muerta". Como no podía ser de otra manera, ese momento radial se viralizó y su frase se convirtió en un tema de agenda para los medios de espectáculos.