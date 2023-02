Nati Jota humilló a Fernando Iglesias y le dijo lo que todos piensan: "Giladas"

Nati Jota tuvo un fuerte cruce con el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias. Qué se dijeron en redes sociales.

Nati Jota se la pudrió en redes sociales al diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, a raíz de un video viral vinculado a la política. Esta situación generó una gran discusión entre ambos que fue replicada por sus seguidores en Twitter, donde se expresaron decenas de reacciones.

Todo comenzó por el video viral de una mujer española que criticó el estado de las rutas argentinas, donde la influencer que acaba de renunciar a Luzu TV tras su paso por Nadie Dice Nada, conducido por Nico Occhiato, se hizo eco y realizó un fuerte posteo. "No es que banque al gobierno que ella critica, pero qué desagradable escuchar a alguien del primer mundo hablar tan mal de tu país y desde tu país. Unas ganas de meterle un cachetazo", lanzó.

Al poco tiempo, Fernando Iglesias citó su tuit y la criticó de manera letal. "'Me recibí de periodista pero tuiteo giladas' manda Nati Jota en su biografía. Vos misma lo admitís, princesa. Desagradables son los miles de muertos que asuelan nuestras rutas porque 'el cemento no se come' ¿Te acordás?", soltó el polémico diputado macrista.

Lejos de evitar el cruce, Nati Jota lo dejó expuesto con una contundente y humillante respuesta. "Me llama la atención entonces que un diputado nacional utilice su tiempo en responder 'giladas'. Besos, Príncipe", expresó la joven de 28 años, sin recibir ninguna otra contra respuesta de Iglesias.

Nico Occhiato se cansó y contó la verdad sobre la renuncia de Nati Jota a Luzu: "No es normal"

Nico Occhiato contó la verdadera razón por la que Nati Jota decidió renunciar a Nadie Dice Nada en Luzu TV. El conductor y dueño del medio digital fue contundente al ser consultado sobre uno de los temas que más polémica generó durante los últimos días.

"La realidad es que fue una decisión de ella. No sé si vieron el programa, fue un programa muy emocionante y re lindo”, dijo Nico Occhiato, quien agregó: "Es lo que dijimos. Todo el grupo estaba emocionado. Nosotros laburamos de esto y no es normal que pase. Lo tomo muy natural. Los que laburamos en los medios hace bastante tiempo sabemos que los ciclos terminan y la gente se va. Es normal, se van a hacer su camino o por cualquier otra cuestión, y es así”.

En diálogo con Intrusos, Nico Occhiato agregó sobre sus panelistas y el desafío de reinventarse día a día. A su vez, negó que la salida de Nati Jota haya sido por cuestiones económicas: "Y la competencia está muy bien, eso es lo que hace que nadie se quede en su lugar de confort. Tener que cambiar todo el tiempo, ser mejor, mejorar el contenido... Eso nos hace bien a todos. Estamos viviendo un momento en el que hablar de plata puede ser delicado, pero lo que puso Ángel en ese tuit no tiene que ver con la salida de Nati".