Natalia Oreiro rompió el silencio y opinó de la guerra entre Rusia y Ucrania

La actriz, a quien Vladimir Putin le otorgó la ciudadanía rusa, hizo un posteo en sus redes sociales.

Natalia Oreiro es un caso atípico para los artistas rioplatenses. La cantante y actriz goza de una gran reputación en Rusia hace años y hasta recibió la ciudadanía por decreto de Vladimir Putin en octubre del 2021. Por eso, su palabra en medio del conflicto con Ucrania era muy esperada y, finalmente, llegó a través de las redes sociales.

La artista uruguaya había sido tendencia porque durante las primeras horas del estallido no se había pronunciado. En Twitter, algunos usuarios referenciaban la ciudadanía rusa que le otorgó Vladimir Putin como la razón por la que no había opinado.

Qué dijo Natalia Oreiro sobre la guerra entre Rusia y Ucrania

En una historia de Instagram, Oreiro compartió un dibujo de dos nenas que dejan volar dos palomas blancas. Una tiene los colores de la bandera rusa y la otra, los de Ucrania.

“Queremos paz”, escribió en castellano, junto a la misma frase, pero publicada en ruso. En ese idioma, además, figura su nombre en su identificación del perfil, desde hace un tiempo.

La publicación de Natalia Oreiro por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Un decreto de Putin les otorgó la ciudadanía rusa a Natalia Oreiro y su hijo

El presidente ruso Vladimir Putin otorgó el 25 de octubre de 2021 la ciudadanía de ese país a Natalia Oreiro y a su hijo argentino Merlín Atahualpa Mollo Oreiro. El otorgamiento de la ciudadanía para Natalia y su hijo parece haber sido fruto de un comentario de la artista en la televisión rusa donde a cuento de la notable popularidad en el país, señaló: "Me falta que Putin me dé el pasaporte", porque, a su juicio, "no existe otra extranjera más rusa que yo”.

Semanas después, afirmó en declaraciones a RIA Novosti que no iba a vivir en Rusia, pero buscaba la ciudadanía de este país como un "honor desde el punto de vista simbólico" y una "manera de agradecer (al pueblo ruso) por todo el amor" que le dan.

En agosto de 2020 y a raíz del estreno en la plataforma Netflix del documental "Nasha Natasha", que ella misma impulsó acerca de su gira por Rusia de 2014 y que un año después compitió cinco en el Festival Internacional de Cine de Moscú, Oreiro destacó a Télam que para ella traza “el recorrido que alguien hace hasta llegar a conseguir un sueño”.

“Creo que lo que pasa con 'Nasha Natasha' es que todos tenemos un sueño y esta película es el recorrido que alguien hace hasta llegar a conseguir ese sueño, algo que no tiene idioma ni frontera”, señaló Natalia sobre el filme dirigido por su compatriota Martín Sastre ("Miss Tacuarembó").

El documental acompaña un maratónico tour por 16 ciudades rusas donde queda de manifiesto la popularidad de la artista y sobre aquel recorrido evocó que “hasta ese momento no me había separado nunca de Atahualpa (tenía 2 años) y me preocupaba eso, pero lo pude transitar gracias a Ricardo (Mollo), ese gran compañero que tengo y que siempre estuvo al pie del cañón, que se quedó con él, que lo llevó y lo trajo”.

En esa línea, subrayó entonces “el amor incondicional de mis seguidores rusos que es algo que me conmueve. Cuando me preguntan el porqué no tengo una respuesta porque es algo que te pasa en el corazón”.

Otras muestras públicas de ese lazo se verificaron en enero último cuando sostuvo "si hay que darse la vacuna (contra la Covid-19), me doy la rusa, sin dudarlo" y el 12 de junio pasado cuando felicitó a los ciudadanos del país eslavo por el Día de Rusia con un video fue publicado en la cuenta de Twitter de la Embajada rusa en Argentina.