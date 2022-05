Natalia Oreiro reveló la enfermedad que padece: "No tiene cura"

Natalia Oreiro decidió hacer público su problema de salud. La cantante contó cómo está transitando esta situación.

Natalia Oreiro reveló que está transitando una enfermedad neurológica que no tiene cura y por la cual siempre se sintió "muy vulnerable". La actriz y cantante uruguaya contó detalles de su situación en la revista Hola y aseguró que "no tiene cura".

La enfermedad que padece Natalia Oreiro es la misofonía. ¿De qué consta este trastorno neurológico? La propia protagonista lo contó: “Es un tema que tengo con ciertos ruidos que generan las personas y me causan ansiedad. Desde chica me hace sentir muy vulnerable. No tiene cura, es neurológico, de las llamadas enfermedades raras. Cuando las personas descargan ansiedad con algún movimiento a repetición, las personas con misofonía absorbemos esa ansiedad”

"No es una fobia, sino una enfermedad neurológica. Se llama misofonía y se traduce como odio al sonido. Yo la tuve toda mi vida y no lo sabía. Pensaba que era loca y mucha gente me miraba como que yo era snob o histérica. Se supo que no era algo psicológico. Y que no tiene cura", sentenció Natalia Oreiro, quien hace pocos días salió en defensa de Facundo Arana tras la denuncia pública de Romina Gaetani.

Natalia Oreiro defendió a Facundo Arana tras la denuncia de Romina Gaetani

Facundo Arana y Natalia Oreiro protagonizaron telenovelas icónicas como Muñeca Brava (1998 y 1999) y Sos mi vida (2006-2007), por lo que la defensa de la actriz y cantante a su colega es una de las más significativas. Además de la uruguaya, varias artistas hicieron posteos en sus redes a modo de defensa de Arana.

"Contar hace más de 20 años con tu amistad, es un privilegio. A mi no me van a contar como sos. Ni que clase de ser humano habita en lo más profundo de tu alma y corazón. No me van a contar que batallas propias has librado ni las que has ganado para otros", escribió Connie Ansaldi en un posteo en el que compartió dos fotos junto con Arana. Y agregó: "De tus imperfecciones propias de la naturaleza del ser creado y de tu búsqueda de armonía y paz. Toda tu vida es un reflejo de esto. Y si esperan que seas perfecto, espero que tengan esa misma vara para juzgarse a si mismos, porque la vuelta del destino suele cobrarle caro a los que pecan de justos".

Mariana Genesio Peña, Mercedes Funes y Sabrina Garciarena también se pronunciaron a favor del actor en sus redes sociales. "Solo paso por acá para recordarles que Facundo Arana es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí. Nadie me pidió que cuente esto. Y no voy a dar ninguna opinión de nada. Me dieron ganas de contar esto porque lo siento. Facundo es una gran persona", escribió Genesio Peña, quien interpretó a la pareja central de la serie Pequeña Victoria junto con Facundo Arana.