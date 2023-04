Narda Lepes estalló de furia en medio de una entrevista: "Pelotudo"

La chef Narda Lepes arremetió contra las aplicaciones de delivery y se indignó en medio de una entrevista, apuntando contra quienes hacen pedidos de comida.

La chef Narda Lepes explotó de furia contra las aplicaciones de delivery en medio de una entrevista y lanzó un fulminante comentario con su punto de vista sobre el trabajo precarizado que proponen estos servicios. "Si todas las decisiones de marketing que se toman las toma un pelotudo de marketing está mal", sentenció.

Durante una entrevista, la cocinera y dueña de Narda Comedor arremetió contra las aplicaciones de delivery como Rappi y PedidosYa, y señaló: "Yo no uso ninguna aplicación de pedidos, nunca jamás. Me parece que está mal hacer que alguien pedalee rápido 15 kilómetros para vos comerte dos empanadas".

Quienes oficiaron de entrevistadores recordaron que la nueva actualización que se sumó al paquete de apps es Turbo, donde si el pedido "no llega en 10 minutos, te devuelven la plata". "Y matan al repartidor", acotó uno de los comunicadores en un humor ácido que desató la furia de Narda contra este sistema tan popular: "Las cosas no son así. Que todo sea a demanda me parece que está mal. Si todas las decisiones que se toman las toma un pelotudo de marketing está mal".

"Hay que pensar si está bien que sea tan pajera que no me puedo levantar para comprar dos empanadas de alguien que las hace a dos cuadras de mi casa", cerró la también miembro de Cocineros argentinos (Televisión Pública), en su nueva temporada.

Acusan a Narda Lepes por maltrato: "Está muy agresiva"

MasterChef Celebrity Uruguay tuvo la visita de la reconocida Narda Lepes y su paso no dejó indiferentes a los participantes, que la acusaron por maltratos. "Está muy agresiva", evaluó Marcela Tauro en un informe que analizó el escándalo mediático que involucró a la chef argentina.

En Intrusos (América TV), Florencia de la V y su equipo de panelistas anunciaron el escándalo de acusaciones en contra de la chef Narda Lepes, invitada de lujo que tuvo la edición uruguaya de MasterChef Celebrity, y pasaron un tape con algunos de los encontronazos y retos de la cocinera a los famosos participantes. "Narda Lepes, agradezca que no le tocó el equipo naranja de Masterchef Uruguay, porque otra hubiera sido la reacción por lo menos por parte mía", remarcó la actriz Abigail Pereira, participante del reality, destapando la olla que salpicó a Lepes e inició una ola de repercusiones en los medios.

"Usted será la mejor en las cocinas, pero qué malas formas de comunicar, por favor. ¿Tanta agresividad? ¿Es necesario? Para personas que no somos profesionales ni siquiera en la cocina, wow, muy fuerte sinceramente. Se le pasaron de cocciones bastantes actitudes. Rescato la humildad, educación y respeto de Santi Comba. Te banco verde", sumó Pereira.

La gala que contó con la participación de Narda marcó el fin de juego del campeón de crossfit Santiago Comba y su compañera (Pereira) no se privó de mostrar su disgusto con la devolución que tuvo la jurado y fue el broche de oro para la eliminación: "Santi Comba era mi contrincante y del otro equipo, pero primera vez que me siento indignada con la eliminación, sobre todo por los malos tratos de la exitosísima chef con 10 estrellas Michellini (sic), la señora Narda Lepes". Por el momento, la chef y dueña de Narda Comedor no se pronunció al respecto.