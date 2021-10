Narda Lepes destrozó al macrismo por rechazar la ley de etiquetado frontal: "Hay que ser caraduras"

La chef Narda Lepes fulminó a Juntos por el Cambio por no asistir a Diputados y dar el quórum para tratar la Ley de Etiquetado Frontal.

La oposición de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados decidió este martes no asistir a la sesión especial convocada para este mediodía por el oficialismo para debatir, entre otras cuestiones, la Ley de Etiquetado Frontal, por lo que fracasó el intento de sesionar del Frente de Todos, que reunió 122 diputados, siete menos de los requeridos para alcanzar el quórum reglamentario. Indignada, la chef Narda Lepes destrozó al macrismo: "Hay que ser muy caraduras para no votar esta ley".

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dio por levantada la sesión poco antes de las 12 y pasó a tomar lista de cada uno de los presentes en el recinto, tras lo cual se desarrolló una breve sesión en minoría. La cocinera Narda Lepes fue entrevistada por Luis Bremer esta mañana en el programa Dejame Que Te Cuente por Nacional Folklórica y opinó sobre la aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos.

"Si esa ley no sale hoy es porque valen más los lobby empresarios e importa poco lo que los chicos coman en los comedores. Hay que ser muy caraduras para no votar esta ley. Dentro de la ley dice que no podes poner más un muñequito para ofrecer un alimento procesado con exceso de azúcares", sentenció Narda.

Y agregó: "Lo que se va a tratar acá ya se hizo en México, en Perú. Y allí funcionó. México era el principal productor de gaseosas, ahora somos Nosotros. La auto-regulación no sirvió. Debe regularse desde el estado (...) Lo que pasa con los informes es que los cajonean. Cuando aparece un informe que dice algo, encargan 50 informes positivos y enmugran el terreno".

Narda Lepes: "El problema son los pibes y la nutrición infantil"

"Ya en un momento no podés poner en un lado de la balanza la nutrición infantil y del otro lado la producción centralizada de un insumo. El problema son los pibes y la nutrición infantil. Si sos adulto y querés comer 5 kg de dulce de leche hacelo. Pero los niños son tomados como consumidores y esta mal", señaló, en otro momento de la entrevista.

Sobre la Mesa del Hambre y el deterioro del sistema alimenticio opinó: "La Mesa del Hambre creo que sirvió para que nadie se pueda hacer el boludo. No podés armar un plan de nutrición sin vegetales o sin frutas. (...) La definición de ALIMENTO está mal en nuestro código alimentario. Las Alimenticias y los Laboratorios trabajan en conjunto. En un Workshop de ambas empresas en Suiza determinaron que los alimentos se parezcan a medicinas y las medicinas a golosinas. Eso se ve en los kioscos".