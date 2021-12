Nacha Guevara casi se va a las "piñas" con una periodista en una fiesta

Se pudrió todo entre Nacha Guevara y una importante periodista. La información fue brindada por Yanina Latorre en LAM.

Se sabe que Nacha Guevara no es muy afín a brindar notas y dialogar con la prensa. De hecho, uno de los hechos que trascendió el último fin de semana lo dejó claro en una forma extrema. ¿Qué fue lo que ocurrió? Según Yanina Latorre en LAM, la actriz y la periodista Myriam Bunin "casi se agarran a piñas" en el cumpleaños de Ana Rossenfeld.

"Ellas estaban casi pegadas, muy cerca una de la otra. No sé si a Ana se le escapó o qué, pero por ahí no tuvo en cuenta que estaban enfrentadas. Igual, la cosa no había empezado mal y en un primer momento no hubo mayores peleas", comenzó diciendo la panelista de Los Ángeles a la Mañana.

Luego, Yanina Latorre agregó: "Lo que pasó fue que, en un momento, Myriam, que tiene un programa que es hermoso y del que todos quieren participar, le dijo a Nacha que le tenía que dar una nota, y Nacha sed la devolvió con todo y le tiró en la cara que había cambiado y que ya no era la misma".

"Nacha odia a los periodistas, y tiene ese carácter desde siempre desde siempre. Escuchame, ¿estás en el cumpleaños de una amiga a la que le pasó lo que todos sabemos y no te vas a ubicar? ¡Pero por favor!", exclamó Yanina Latorre, criticando a Nacha Guevara por la actitud confrontativa que tuvo en el cumpleaños de quien perdió a su esposo hace poco tiempo.

Murió el marido de Ana Rosenfeld, tras más de un mes internado por coronavirus

Marcelo Frydlewski, esposo de Ana Rosenfeld, murió en la madrugada del 9 de octubre en Miami, donde se encontraba internado desde hace casi dos meses por complicaciones derivadas de coronavirus. La información fue confirmada por Ángel de Brito a través de su cuenta de Twitter, donde lamentó la partida del compañero de la reconocida abogada. Tanto Frydlewski como Rosenfeld se habían contagiado mientras estaban visitando a sus hijas en Estados Unidos.

Después de cerca de un mes y medio internado, Marcelo Frydlewski murió en Miami, víctima de complicaciones de la variante Delta de COVID-19. "Mis padres me dieron la vida y vos me diste una familia. Te amo", había escrito Ana Rosenfeld en agosto pasado en las redes sociales, acompañada de una foto con su pareja, con quien compartió casi cuatro décadas a su lado. Frydlewski y Rosenfeld viajaron a Estados Unidos con el objetivo de visitar a sus hijas y nietos, que viven ahí.