Murió Pochi, la mamá de Claudia Villafañe, a los 83 años

La mujer llevaba internada varios días debido a una descompensación.

El pasado fin de semana falleció Ana María Elía, popularmente conocida como "Pochi", la mamá de Claudia Villafañe. Tras varios días internada luego de sufrir una descompensación, la exsuegra de Diego Maradona murió a los 83 años de edad.

La noticia del deceso de la madre de Villafañe recién salió a la luz este miércoles 5 de octubre y se dio a conocer por Pía Shaw. La panelista empezó la emisión de LAM con la triste noticia que la familia quiso que se conociera unos días después del hecho. "Estaba muy bien cuidada. Cosas que suceden... El sábado empezó a sentirse mal, llamaron a una ambulancia y lamentablemente se fue", reveló la periodista.

Según trascendió la familia despidió los restos de "Pochi" en una ceremonia íntima y sin llamar atención mediática. Además, Shaw destacó que Claudia "estaba entera y se la veía bien", sin embargo, hasta el momento no quiso dar declaraciones públicas al respecto.

Cabe recordar que, la única vez que Villafañe habló sobre la salud de su mamá, fue en enero de 2021, precisamente luego de convertirse en la primera ganadora de MasterChef Celebrity. "No quise decir nada hasta este momento, mi mamá no está bien de salud. Todo lo que aprendí y todo lo que soy se lo debo a ella y a mi papá", declaró en aquel momento.

La furia de Claudia Villafañe tras abandonar un móvil: "No voy a hablar"

Claudia Villafañe vivió momentos de tensión en el marco de la ceremonia de los Martín Fierro 2022. En ese contexto brindó declaraciones al programa LAM conducido por Ángel De Brito y una pregunta desató su enojo, por lo que se retiró de móvil sin responder.

"Yo vengo a acompañar en realidad, fui parte porque fui la primera ganadora del programa", expresó Claudia sobre la obtención del Martín Fierro de Oro de MasterChef Celebrity. Al mismo tiempo destacó la labor de todo el equipo de producción: "Atrás hay un montón de gente que se merece este premio", dijo.

Frente a la posibilidad de que se inicie una "nueva carrera" gastronómica de acuerdo a la pregunta del notero, lo negó totalmente y sostuvo que "me alcanzó y con eso estuvo todo muy bien". Inmediatamente se venía otra pregunta vinculada con sus hijas Dalma y Giannina pero lo frenó en seco y se despidió con un "gracias".

"¿Por el homenaje a Diego no deberían haber estado invitadas -sus hijas-?", consultó el periodista mientras Claudia se retiraba y no quería saber nada con respecto a ese tipo de preguntas. "No, estoy acá por MasterChef", respondió la empresaria y exesposa de Maradona.

"No voy a hablar de eso, estoy acá por Masterchef. No voy a hablar de eso, muchas gracias", repitió hasta que finalmente se fue por completo y no participó más de móvil. Ni bien se le consultó por este tema se la mostró enojada y sin ganas de responder y estaba ligado a que los únicos invitados con respecto al homenaje fueron Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, expareja e hijo respectivamente del '10'.