Murió el cantante argentino Diego Verdaguer, tras sufrir complicaciones por Covid-19

Un artista argentino radicado en México falleció a causa de complicaciones causadas por el Covid-19 después de haber dado positivo en diciembre.

Un cantante argentino radicado en México falleció el pasado jueves 27 de enero a sus 70 años por coronavirus. Se trata de Diego Verdaguer, músico, compositor y productor musical argentino radicado en México. Había contraído el virus en diciembre y después de varias semanas hospitalizado en Los Ángeles, Estados Unidos, murió por algunas complicaciones.

Ana Victoria, su hija, anunció el fallecimiento del artista a través de un comunicado para su discográfica, Diam Music. Más tarde, redactó otro en conjunto con su familia.

“Con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna… toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su compresión en estos momentos tan difíciles”, expresa el texto.

Diego Verdaguer compuso más de 50 clásicos en español a lo largo de toda su trayectoria.

Algunas horas antes de su muerte Diego había publicado un tweet para su esposa, Amanda Miguel: “¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón @amandamiguels”. Tras conocerse su fallecimiento, ella le respondió: “Siempre te amaré”.

No se dieron detalles de su diagnóstico ni de cómo empeoró su cuadro. Lo único que se sabe es que Verdaguer falleció a causa de secuelas graves que le dejó el Covid-19. Tampoco se dio conocer información sobre su funeral ya que sus seres queridos buscan pasar este momento en su intimidad.

Quién fue Diego Verdaguer

Diego nació el 26 de abril de 1951 en Buenos Aires y pasó casi toda su vida en México, desde que fue a construir su carrera artística allí en la década del 80. Para él, México era su verdadera nacionalidad. “Te puedo decir, soy más mexicano que nada. Amo a México, amo lo que México significó en mi vida, amo las oportunidades que México me dio”, había expresado en una entrevista con The Associated Press.

9 de los discos producidos por Verdaguer fueron junto a su esposa, Amanda Miguel.

Comenzó su carrera a los 17 años con su primer sencillo, Lejos del amor. Al año siguiente estaba tocando en el estadio Luna Park con su con el artista español Dyango en el marco del III Festival de Buenos Aires. A partir de 1979 su carrera se amplió desde Estados Unidos y grabó varios álbumes que fueron un éxito, como El secreto callado y Estoy vivo.

Diego Verdaguer vendió más de 20 millones de discos en toda América Latina a lo largo de su carrera y en 2019 había cumplido 50 años de trayectoria, logro que le fue reconocido por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).