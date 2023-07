Moria Casán se cansó de Yanina Latorre y la fulminó: "No está bien"

La vedette se pudrió de las actitudes de Yanina Latorre y salió al cruce.

Desde hace un largo tiempo hay una batalla mediática muy fuerte entre dos personas que tomaron lugar en los medios de comunicación. Una de ellas es Moria Casán, una de las mujeres más prestigiosas de Argentina y, del otro lado, la panelista de LAM, Yanina Latorre. En este punto, la vedette salió fuerte al cruce de la mediática y utilizó su "lengua karateka" al sostener que "no escucha".

Hace un tiempo Yanina Latorre sostuvo que a Moria Casán la "habían jubilado" y, rápidamente, la "One" no se bancó los comentarios de la esposa del comentarista de fútbol, Diego Latorre. En ese mismo sentido, la vedette y actriz aseguró que la panelista es maleducada y misógina. En un filoso comentario entregado a Implacables, Moria Casán aseguró: "Es una grosera mediática y es una mina que liga todo a la ideología. Ella dice que yo me agarré con ella por Galmarini".

Más allá de ese pequeño análisis, después Casan disparó con todo: "Yo no tengo ideología, mi amor. Soy Casanística, nunca dependí de nadie y nosoy "señora de..." como ella que se llama Latorre. Que se llame Yanina LAM y me deje de joder". Vale decir que el verdadero apellido de la panelista es Arruza.

Por otro lado, Casán indicó que, para ella, la periodista tiene "una misoginia muy fuerte y que eso lo expresa a través de una histeria que, si la puedo insonorizar, la insonorizo, solamente eso. Todos los detalles de más son de ella. Yo no la ataqué ni nada, es una mina que no escucha y que no está bien de. Es una grosera".

Moria Casán contó cuál es su verdadero vínculo con Susana Giménez

"Reconozco que he dicho cosas ofensivas, pero siempre fueron en joda. De cualquier manera, cuando se habla de mi amistad con Susana, no es tal. Es que nuestra relación quedó anclada en los '80. He ido muchas veces a su programa, pero contrariamente a lo que se cree, la que nunca fue a verla al teatro fui yo. Ella fue a verme a la obra que hice con la Coca Sarli y en Brujas", comentó Moria hace algunos meses en diálogo con Gente.

Y concluyó: "No hay una rivalidad. De hecho, ella siempre fue muy gentil con mi hija y también me ha invitado a algún Año Nuevo en la Mary. Pero bueno, tenemos otro crecimiento. Ella aún tiene como esa voz infantil y sigue replegándose en la era del Shock. Aunque está disfrutando de todo lo que logró, siento que lleva su vida recluida como Greta Garbo".