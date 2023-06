Miguel Romano le soltó la mano a Susana y reveló la verdad de su pelea: "Desprolija"

El expeluquero de la diva de los teléfonos se animó a contar la verdad detrás del escándalo que desató su pelea mediática, a la par que lanzó un fuerte dictamen sobre el estilo de peinado actual de Susana.

El enfrentamiento entre Miguel Romano y Susana Giménez sumó un nuevo capítulo con las recientes declaraciones del peluquero, que se animó a revelar la verdad detrás de la escandalosa pelea y a explicar los verdaderos motivos que lo llevaron a dejar atrás a la diva de los teléfonos. "La vi un poco desprolija", sentenció, impiadoso con el actual look de la conductora.

En un móvil para Socios del Espectáculo (El Trece) el peluquero mostró su casa y habló sobre el conflicto que se desató en 2021, con consecuencias irreversibles en su relación con Susana Giménez, señalando cuál fue la verdadera razón por la que decidió no seguir atendiéndola: "Yo no puedo dejar mi peluquería e ir a Punta del Este para dedicarme a ella”.

Tras semejante revelación, el estilista aprovechó para fulminar el look actual del pelo de la polémica diva: “Hoy no se usan los peinados que se usaban antes tipo Ivana Trump, recogidos; ahí estaba yo. Pero ahora, le lavás la cabeza con un shampoo bueno, un buen brillo y ya está”. Y puntualizó: "La vi un poco desprolija en su melena y con un gran volumen de agregado de cabello. No me gustó”.

“Ella estuvo en Buenos Aires y no vino ni a saludarme, no me llamó, nada”, cerró Romano, dando a entender no hubo siquiera un acercamiento entre los dos. Esta no es la primera vez que el peluquero habla de Susana: en 2021 se mostró muy ofendido porque la mediática eligió reemplazarlo después de tantos años de trabajo juntos y no dudó en aniquilarla con un furioso descargo. “Me enteré, por otra boca, que había llevado a Punta del Este a un asistente mío. Me hubiese gustado que me lo dijera ella, no había ningún problema. Después de cincuenta años de ser su peluquero, de estar al lado de ella, me hubiese gustado que me lo dijera. Me dolió porque la quiero mucho, es como una hermana para mí. En las buenas y en las malas siempre estuvimos juntos", había declarado en ese momento.

Confirmado: Susana Giménez y el anuncio más esperado para Telefe

A años de haber finalizado su exitoso ciclo en Telefe y decidir tomarse un descanso de la pantalla chica, se confirmó que Susana Giménez regresará a la señal muy pronto. La exitosa conductora formará parte de la grilla del canal y generó gran expectativa.

Quien confirmó la noticia fue Santiago del Moro. El famoso conductor del canal de la familia anunció que llevará a cabo la conducción de los Martín Fierro, lugar que antes le pertenecía a Marley, y allí develó algunas cosas que tiene planeadas para este evento que premia a las producciones nacionales de televisión. En este marco, anunció el regreso de Susana Giménez.

"Ayer tuve una reunión hablando sobre esto. Muchas figuras van a participar, como todos los años", empezó por contar Del Moro. Luego, sumó: "Susana es figura número uno de Telefe, así que seguramente algo va a hacer, en algo va a participar". Finalmente, Del Moro reveló que no habrá una dupla conductora y que el enfrentará el programa solo. Sin embargo, sumó: "Y creo que Susana va a hacer algo en la presentación, algo especial. Seguramente todas las figuras del canal van a estar de alguna manera u otra, y figuras invitadas de otros canales también".