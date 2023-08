Miguel del Sel reapareció y confirmó lo que todos pensaban: "No vuelvo más"

Miguel del Sel reapareció públicamente y confirmó lo que todos sospechaban. Qué dijo el expolítico afín a Juntos por el Cambio, denunciado públicamente por bullying contra Pablito Ruiz.

Miguel del Sel es uno de los nombres que más se mencionó en los últimos días tras la denuncia pública de Pablito Ruiz en su contra. El cantante recordó lo sucedido años atrás y afirmó haber sufrido bullying por parte del humorista y expolítico de Juntos por el Cambio. Es por eso que su reaparición pública llamó la atenció y, como era de esperarse, confirmó lo que todos pensaban.

En diálogo con Radio Continental, el excandidato a Gobernador por la Provincia de Santa Fe aseguró que no volverá a incursionar en la política, algo que mucha gente sospechaba puesto que nunca pudo cumplir su objetivo de ser la máxima autoridad en su provincia natal.

"Mientras los corruptos sigan metiéndose en política y no lo haga la gente honesta, vamos a vivir problemas tremendos. Yo no vuelvo más a la política, le di 5 años de mi vida y me fue muy bien. Tuve ofrecimientos para ser senador, para encabezar diputados, para ser gobernador", lanzó Miguel del Sel, en diálogo con el "Rifle" Varela.

En cuanto a su faceta mediática, Miguel del Sel aseguró que volverá a hacer teatro con uno de los integrantes de Midachi. "Voy a volver al teatro con el Chino Volpato, vamos a hacer temporada en Carlos Paz", lanzó el humorista y expolítico, quien estuvo en el centro de la polémica tras las declaraciones de Pablito Ruiz.

Pablito Ruiz reveló lo que le hizo Miguel del Sel años atrás: "Lo estoy superando"

Pablito Ruiz es uno de los cantantes icónicos de la República Argentina. Durante la década de 1980 saltó a la fama y grabó cuatro discos hasta 1990, cuando se alejó de los escenarios para volver tiempo después. Y fue allí, más grande, donde sufrió un episodio con Miguel del Sel que hasta hoy continúa sanando.

El artista, quien el pasado 21 de agosto presentó su nuevo álbum Un rayo de luz - Una señal de amor, dialogó con Intrusos y allí contó cómo llegó a crear este material gracias a la sanación de "su niño interior". "Lo inventé en plena pandemia, que pasaron cosas, algunas buenas y otras malas”, comenzó diciendo.

“Eso me llevó a hacer terapia y descubrir que mi alma me estaba pidiendo un cambio. Y mi cambio pasaba por sanar a mi niño interior, empezar a hacer música con eso, empezar a hacer lo que me haga feliz. El bullying que me hicieron en la escuela, el bullying de la prensa, el bullying de Miguel del Sel y todo eso me llevó a escribir esta canción, que es el primer single de este disco que dice: ‘Hoy te voy a amar’ y que es como sanar el niño interior”, agregó Pablito Ruiz, quien hizo hincapié en lo sufrido con el comediante años atrás.