Migue Granados asegura que "habló" con su madre muerta: "No me quería morir"

Migue Granados y una escalofriante charla con su madre muerta. El humorista habló sobre el tema en su podcast La Cruda.

Migue Granados protagonizó un escalofriante episodio en las últimas horas. Es que, mediante su podcast La Cruda, el humorista aseguró haber hablado con su madre muerta. Ella falleció hace cinco años a raíz de un cáncer de piel, producto de su constante exposición al sol.

“Cuando mi vieja murió llamé a una vidente, le dije que no creía en esto y ella me dijo que había llegado a un plano que podía escucharla. Mi miedo era que si lograba contactarme con ella me iba a volver adicto a eso”, comenzó diciendo Migue Granados, quien llevó a su podcast a una Médium que se comunicó con su madre.

Noelia Pace, la encargada de hacer esta interconexión entre Migue Granados y su madre, expresó: “Todo ser humano cuando pierde a alguien, sobre todo al padre o la madre, desespera por escucharlos. Lo primero que tenemos miedo es ‘no voy a escuchar la voz’. Estaba sumamente alterada, pero por cómo lo ibas a llevar vos, no cómo iba a partir ella. Lo primero que dice es ‘esto fue mi responsabilidad, pero no me quería morir’. Ella considera que fue su responsabilidad su enfermedad y que se dio cuenta al último tiempo que no se quería morir”.

El consejo a Migue Granados desde el más allá

“La realidad es que tu mamá, en el momento que partió, unas cuatro horas antes, su espíritu ya estaba fuera de su cuerpo físico. Ella considera que fue su responsabilidad su enfermedad y que se dio cuenta al último tiempo que no se quería morir. Hay gente que acepta que va a pasar y tu mamá desesperaba por lo que le iba a pasar, pero sobre todo, por qué te iba a pasar a vos”, agregó Noelia Pace.

De acuerdo al testimonio de la Médium, Migue Granados recibió un consejo desde el más allá: "Ella de alguna manera necesita que vuelvas a transitar los espacios. No su espacio, porque no está, sino los espacios, el lugar. Su proceso fue lento, pero que le costó mucho despegarse de vos. Vos creíste que fue al revés, en realidad, su alma necesitaba tiempo con vos”.